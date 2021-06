Egy afrikai országban hirtelen berobbant a koronavírus-járvány, szigorú korlátozásokat rendeltek el

Ugandában ismét korlátozásokat jelentettek be a koronavírus-járvány miatt, mert az utóbbi két hét alatt annyit romlott a helyzet, mint az első hullámban hónapok alatt.

A korábbi hullámban három-négy hónap után volt annyi súlyos és válságos állapotú betegünk, mint most két hét alatt

- mondta Yoweri Museveni elnök vasárnapi televíziós beszédében.

Bejelentette, hogy 42 napra tilos a gyülekezés, zárva lesznek a templomok és a mecsetek, ismét legfeljebb húsz fő vehet részt egyszerre az esküvőkön és temetéseken, egyes megyék között leáll a tömegközlekedés, és autónként legfeljebb hárman utazhatnak együtt.

Bezárják az iskolákat és ugyancsak 42 napra a bíróságokat. Museveni közölte, hogy a kormány ideiglenesen 300 férőhelyes tábori kórházakat épít, és azokkal összesen 4500-zal növeli a kórházi ágyak számát. A 37 millió lakosú afrikai országban jelenleg 3800 kórházi férőhely alkalmas koronavírusos betegek kezelésére.

Az Ourworldindata adatain is látszik, hogy az utóbbi két hétben valóban megugrott a koronavírusos esetszám, de amint azt az ország elnöke érzékeltette, nem is igazán ez a gond, hanem az, hogy a súlyos és válságos állapotú betegek száma is megugrott, márpedig a 37 milliós országban mindössze 3800 kórházi férőhely van a koronavírusos betegek ellátására, ami rendkívül alacsony és ezért kénytelenek a gazdaságot leállítani, hogy valamennyire bírni tudja majd a terhelést az egészségügy.

