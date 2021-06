Koronavírus Magyarországon: itt vannak a hétfő reggeli adatok

In English

Folyamatosan zajlik az oltás Magyarországon, a beoltottak száma 5 261 781 közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta. 81 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 12 fővel 29 866 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 717 254 fő. 599 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

Tovább javultak a járványügyi statisztikák a hétfő reggeli jelentés szerint így, szépen haladunk abba az irányba, hogy a nyárra szinte teljesen eltűnjön a járvány Magyarországon. Ugyanakkor a kormányzati portálon is felhívják arra a figyelmet, Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos.

A halálozások száma megegyezik a vasárnapi adattal, hiszen mindkét napon 12 elhunytról számoltak be. Az elhunytak számának hétnapos mozgóátlaga is folyamatosan csökken, a harmadik hullám levonulóban van.

599 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 261 781 közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta. Ez azt jelenti, hogy a magyar lakosság 53,86 százaléka az első, 40,89 százaléka kapta meg a második oltását.

Az elmúlt egy hét lakosságarányos területi adatait tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye ugrik ki, azonban itt is mindössze kétszámjegyű adatot látni.

Címlapkép: MTI