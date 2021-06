Vakon hisznek a fitnesztermek üzemeltetői a szebb jövőben - de tömeges csőd várhat rájuk

Jelen pillanatban még nem lehet beszélni tömeges csődről, azonban az már 3-6 hónapon belül prognosztizálható - nyilatkozta a Portfolio-nak Kiss József, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének főtitkára, aki szerint az átlagos bevételi szintekhez képest a pandémia előtti időszakhoz viszonyítva nagyon siralmasra sikeredett az első hónap azokban a létesítményekben, amelyek kinyithattak. Már most látható, hogy a bevételek sok esetben arra sem elegendők, hogy a fenntartási költségeket kitermeljék.

A normál bevétel 60 százalék feletti szintjét a termek 7 százaléka érte el. Ez azt jelenti, hogy a termek 30 százaléka 50-60 százalék körüli bevételt produkált, emellett van ugyanennyi, amely 40-50 százalék körül termelt, 20 százalék körül vannak azok, amelyek 40 százalékot, és van még egy 20 százalékos csoport, aki 30 százalék alatti bevételt ért el - tette hozzá.

A termek 5 százaléka nem nyitott ki, és valószínűleg nem is fog,

ők azok, akik nem tudták finanszírozni működésüket, nem tudtak egyezséget kötni a bérbeadókkal. Több ilyen és nagy múltra visszatekintő, fővárosi teremről is be tudnék számolni az edzőmozgások alapján.

A sport-fitnesztermeket üzemeltető tulajdonosok kicsit mások, mint az átlag vállalkozók, mert többnyire ők is sportolók voltak, így elsősorban nem a pénzkereset motiválja őket, még akkor sem, ha ebből élnek, hanem az üzemeltetést küldetésnek tartják.

Vakon hisznek abban, hogy a holnap is jó lesz, ez megkülönbözteti őket más vállalkozói rétegektől

- szögezte le.

Kiss József szerint a problémát tetőzi, hogy

a fitnesz szektorban a nyár egyébként is uborkaszezonnak számít.

Az év legrosszabb hónapja a június, a július és az augusztus. Most vette kezdetét az az időszak, amikor a legkevesebben látogatják a termeket.

A főtitkárt korábban kérdeztük az újranyitás kapcsán az árak emelkedéséről, így már akkor drágulást vetített előre. Ugyanakkor a jelenlegi tapasztalatai alapján az áremelés nem általános, bár voltak üzemeltetők, akik emeltek az áraikon, előfordultak olyanok is, akik maradtak az áraknál és kivárnak. Akadnak olyanok is, akik akcióval próbálják vissza vonzani az embereket, de Kiss József úgy véli, hogy ez nem egy jó gyakorlat, hiszen az akció csak egy hívószó, az "olcsóra" mindig érkeznek, azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben ez most nem jelent megoldást. A nyitva tartásnak sok költsége van: a személyzet bére, a rezsi költsége, hiszen télen fűteni, nyáron pedig hűteni kell, de egyebek mellett a levegő cseréje is szükséges.

A főtitkár rámutatott, hogy nem azért nem mennek edzőterembe az emberek, mert drága, hanem más okok állnak a háttérben, például sokan munkanélkülivé váltak, de

gondot okoz a védettségi igazolvány hiánya is.

Továbbá megváltoztak az emberek szokásai is, a home office miatt sokan kiköltöztek vidékre a városi panelből. Mindezek miatt az akció nem hívószó, és aki abba kezd, az jelenleg maga alatt vágja a fát, mivel kevesebb bevételhez jut majd úgy, hogy a látogatószáma radikálisan nem emelkedik.

Amennyiben ez így marad, tehát nem érkezik az államtól beavatkozás vagy mentőcsomag, akkor komoly veszélybe kerülhet a szektor, amely - mint Kiss József is fogalmazott - a pandémia egyik legnagyobb vesztese. Összehasonlításképpen megjegyezte, hogy a járvány miatt ugyan az éttermeket is be kellett zárni, azonban ők tudtak házhoz szállítani, valamennyi bevételre szert ettek, amelyből a rezsit fedezni tudták, a szállodák is fogadhattak üzleti vendégeket, és az államtól még kompenzációban is részesültek a már lefoglalt szobák után. Ezzel szemben az edzőtermek nem részesültek ilyen kedvezményekben, a termek a bérleteket befagyasztani tudták vagy amennyiben a vendégek igényelték, akkor az árat visszatéríteni.

Az elmúlt időszakban sok terem hitelt vett fel, és azokból működtek, az újranyitással azonban ezeket el kell kezdeni törleszteni, ráadásul a szállítói tartozásokról, bérleti díj elmaradásokról még nem is beszéltünk.

Már most látható, hogy a bevételek sok esetben arra sem elegendők, hogy a fenntartási költségeket kitermeljék.

Ha ez így marad, akkor a hitelezők meg fogják unni, a bankok lépéseket tesznek majd, ez pedig beláthatatlan következményekhez vezethet, amely a termek 30-50 százalékát érinti - fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy ha valami csoda folytán szeptemberben-októberben-novemberben visszatér és dübörög majd a vásárlóerő, akkor is csak a kiadásokat tudnák ezen termek fedezni, illetve a felhalmozott adósságokat, hiteleket tudnák törleszteni, és a következő 2-3 év is erről szólna.

