Müller Cecília: háziorvosi javaslatra lehet majd keverni a vakcinákat

Az országos tisztifőorvos kiemeli, hogy továbbra is jól állunk az átoltottságban, Európában Málta után a második helyen vagyunk. A vakcinák továbbra is érkeznek az országba, akár egy harmadik oltáshoz is megfelelő mennyiséggel rendelkezik az ország. Ma és holnap érkezik több mint 365 ezer Pfizer, csütörtökön közel 30 ezer Janssen-vakcina jön, pénteken pedig közel 50 ezer Moderna-oltásra számítunk - emeli ki a tisztifőorvos.