Hirtelen esett a külkereskedelmi többletünk

Áprilisban 321 millió euró többlet halmozódott fel a külkereskedelmi mérlegünkben, ez az utóbbi évek számaihoz képest alacsonynak mondható. Ráadásul a márciusi importot érdemben felfelé módosította a KSH, így az év első harmadában a szufficit mértéke elmarad a várakozásoktól.

A tegnap megjelent ipari termelési adatok már előrevetítették a kisebb áruforgalmi többletet, a szektor teljesítménye ugyanis váratlanul nagyot esett az előző hónaphoz képest. Ráadásul a KSH a márciusi importot 170 millió euróval felfelé korrigálta, ez is közrejátszott abban, hogy végül az év első négy hónapjának teljes külkereskedelmi többlete 3 milliárd euró alatt maradt. Nagy dráma azért nincs, ez az időarányos érték is magasabb, mint az elmúlt három évben, amikor az egyre inkább túlhevülő gazdaság, majd a koronavírus-válság miatti export-lefagyás rontotta az egyenleget. A változás a múlt hónaphoz képest csupán annyi, hogy akkor még egy rekord magas többlet kialakulása is kilátásban volt, ettől most meszebb kerültünk.

A kilátások az áruforgalom élénkülését ígérik mindkét relációban. A koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása, illetve élénkítő lépések a lakossági fogyasztáson, illetve a beruházások keresztül növelik a gazdaság importigényét, de az exporttermékek iránti kereslet is növekedhet a külső piacok hasonló élénkülése miatt.

Kötelességszerűen megjegyezzük, hogy egyébként az export 73%-kal, az import pedig 52%-kal magasabb volt idén áprilisban, mint egy évvel ezelőtt, ennek azonban nincs jelentősége, hiszen a viszonyítási alap most épp a világgazdaság lefagyásának időszaka, a koronavírus-válság mélypontja volt.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 19. Hogyan NE írjunk a magyar gazdaságról?

Címlapkép: Getty Images