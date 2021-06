Máris megjöttek a családoknak szánt szja-milliók részletei

Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai tanácsadója az M1 szerda esti műsorában részletezte a miniszterelnök által délelőtt bejelentett szja-visszatérítést, amely 2022 elején lesz esedékes, a tavaszi parlamenti választások előtt, ha 5,5% felett lesz a GDP növekedése.

Szja-visszatérítés

Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó a műsorban kifejtette, hogy körülbelül 1,1 millió családról van szó, de mindkét szülő visszakapja az adóját, így 1,5 millió keresőről van szó.

Azt is lehet tudni, hogy maximum 800 ezer forintot kaphatnak vissza az érintettek.

Ezt úgy lehet kikalkulálni, hogy ez az éves átlagbérnek az adótartalma, ami ugye 15 százalék. Nulla forinttól 800 ezer forintig kap minden kereső vissza,

két kereső esetén ez maximum 1,6 millió forintos visszatérítést jelent a családnak Nagy Márton elmondása szerint.

Egy átlagos kereső ebből 400 ezer forintot kaphat vissza. Ennyit jelent ez fejenként - részletezte Nagy Márton.

Ha valaki az átlagbér felett keres, akkor is csak maximum 800 ezer forintot kaphat vissza - mondta egy másik kérdésre a tanácsadó.

Arra a kérdésre, hogy miből lesz erre keret, emlékeztetett a szakember: 5,5%-os növekedés mellett lesz erre keret. Minden 1 százalékponttal magasabb növekedés, 250 milliárd forintos mozgásteret ad a költségvetésben. 5,5% felett van akkora mozgástér, hogy ki lehessen fizetni az erre szánt összeget jövőre - magyarázta Nagy Márton.

Orbán Viktor bejelentéséről itt írtunk, és készítettünk gyors értékelést is.

Jön az olcsó forrás a vállalatoknak

A második negyedévben jóval 10% feletti növekedést fogunk látni, ezért mondhatjuk azt, hogy a harmadik negyedévre visszatérhetünk a 2019 évi teljesítményünkhöz - tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy a cél, hogy a beruházási ráta 25% felett maradjon. Ez érinti a háztartásokat, a vállalatokat és az állami szektort is - folytatta. Amikor újranyitunk és az újraindítás megkezdődik, akkor a vállalkozók is újragondolják a jövőjüket, most nézik meg mit akarnak bővíteni. Ehhez adunk vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokat - részletezte az újabb gazdaságösztönző eszközt.

Egy sikeres programra alapoztunk, a kormány és az MKIK együttműködésére, a Széchenyi Kártya Programokra. Ezeket kellett újraszabni - idézte fel a másik délelőtti bejelentést.

Szerinte a munkaerőpiacunk nagyon erős, a vállalatok megtartották a foglalkoztatottakat. Az állam programjai következtében megtartották a dolgozókat, nem bocsátottak el embereket. Ezért lehet nagyon gyors a foglalkoztatás visszaépülése, de nem is 4,6 millió a cél, hanem 2*50 ezer új munkahely teremtése - vázolta a terveket.

Moratórium

Szeptember végéig meghosszabbítja a kormány a moratóriumot a jelenlegi formájában. Ezalatt tudnak tárgyalni, hogy mi legyen ez után - fogalmazott Nagy Márton. Vannak kispénzű emberek, őket is védeni kell - jegyezte meg.

Minimálbér

A 200 ezres minimálbér 18%-kal magasabb a mostani szintnél. Nagyon jó lenne, ha ez az emelés egy lépésben megvalósulna, de figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások hogyan gazdálkodják ki. Ezért szokták azt mondani, hogy amikor a bértárgyalások folynak minden év elején, akkor egyeztessenek a munkavállalók és a munkáltatók.

Ha meg tudnak egyezni 200 ezer forintos minimálbérről a jövő év elején, akkor az nagy eredmény, de ha két év múlva jön ez el, akkor az is fontos - magyarázta.

Óvatosabb hiánycsökkentés

A gazdaság újraindítása elsőbbséget élvez, ezért óvatosan kell csökkenteni a hiányt. Ha hamarabb tesszük meg a hiány csökkentését, akkor törékennyé tesszük a gazdaság kilábalását - húzta alá.

Címlapkép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével (b) tanácskozik a Karmelita kolostorban 2020. november 8-án. Balról Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (b2), jobbról Nagy Márton miniszterelnöki megbízott, gazdaságpolitikai tanácsadó. Forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán