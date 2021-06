Óriási sebességre kapcsolt a Mol transzformációja

Több olyan pont volt a Mol életében, amikor a vállalatnak meg kellett tudnia újulnia, ugyanakkor ha nem lenne erre képes, illetve ha nem tudná bevonzani a tehetségeket és az innovációkat, akkor már valószínűleg nem is létezne - mondta Bacsa György , a Mol-csoport Stratégiai Operáció és Üzletfejlesztésének ügyvezető igazgatója a HR Revolution konferencián, a Mol: Shape Tomorrow Talks powered by Portfolio szekcióban.

A Mol történetét 30 éve kezdték el írni, a vállalat elődje kőolaj és gázipari tröszt volt volt, de mivel felismerték, hogy az átalakulásra is nyitottnak kell lenni, ezért ahelyett, hogy a privatizáció sorsára jutott volna, a tőzsdére került és mostanra nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ráadásul úgy, hogy hazai cég is maradt - tette hozzá Bacsa György, aki ismertette, hogy 2000-as években megnyíltak a növekedési lehetőségek, amelynek köszönhetően a Mol hazai bajnokból regionálissá válhatott. Ez nemcsak tehetségeket és új gondolatokat, hanem nemzetközi egyesülést igényelt, így regionális szakembereket és munkavállalókat is.

Sok embert kellett bevonzani ahhoz, hogy mostanra elmondhassunk, hogy a Mol-csoport három országban a legnagyobb iparvállalat,

a régió minden országában jelen van és valahol a dobogós helyek egyikén helyezkedik el.

A 2009-es pénzügyi világválságot követően jelentősen átalakult a gazdaság, ezen belül az olaj- és gázipari szektor is. A válság okozta sokk után megindult az átrendeződés, és a legtöbben a mai napig keresik a helyüket. Ennek jegyében a Mol 2016-ban új stratégiát fogalmazott meg, a már megkezdett transzformáció folytatása még nagyobb hangsúlyt kapott, illetve új irányokat nevezett meg. A 2016-os t stratégiában ilyen volt a petrolkémiai üzletág, amely eltérést jelentett a korábbi üzemanyag- termelési fókusztól. Most 2021-ben, az immár 5 éves stratégia frissítésénél olyan új kihívásoknak kell megfelelni, amelyeket 2016-ban még nem, vagy nem ilyen mértékben láttunk előre.

A Mol egy nagyvállalat, a változásoknak van időigénye.

Ha valaki ebben a vállalatban igazi változást szeretne elérni, akkor minimum tíz évre kell tudnia tervezni. Emellett vannak gyorsabb sikerek is, például a fogyasztói szolgáltatások területén, ahol gyorsan sikerült belépni új piacokra, emellett lépések történtek a digitalizáció területén. Legnagyobb eszközparkunk, a finomító és a vegyipar területén is történelmi beruházásokról született döntés - fűzte hozzá.

Tehetségekre és az innovációra is épít a Mol-csoport a februárban frissített stratégiájában, amelynek alapvető célja a fenntarthatóság, a karbonsemlegesség elérése.

Az irányok változatlanok, viszont dinamizmus kell, meg kell tudni újulni.

Mivel 2030 utánra is előre kell látnunk, ezért kellenek a tehetségek, akik tíz évnél is hosszabb távra tudnak gondolkodni, hiszen a 2030 utáni menedzserek ma még fiatal tehetségek, vagy pályakezdőknek számítanak - jegyezte meg.

A panelhez kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen Bauer Dávid, a Mol Magyarország Humán Erőforrás igazgatója elmondta, hogy az átalakulásban kulcsszerepe lesz a munkavállalóknak, hiszen ők működtetik az üzemeket és folyamatokat. Jó alapokról tudok beszámolni:

25 ezer munkavállalónk van a Mol-csoporton belül, több évtizednyi tudás halmozódott fel a vállalatcsoportnál,

amelyet aktívan fel tudunk és akarunk is használni a jövőben. A HR részről az a feladatunk, hogy azokat a folyamatokat, rendszereket az átalakítás mellé tegyük, amelyek segítenek ezen tudás kiaknázásában. "A stratégia frissítésével párhuzamosan kultúraváltási programot is hirdettünk, definiáltunk olyan sikertényezőket, amelyeket beépítünk a teljesítmény menedzsmentbe, és amelyről azt gondoljuk, hogy ha a munkavállalóink és mindannyian ezek mentén járunk el, függetlenül milyen területen dolgozunk, akkor sikeresek leszünk" - fűzte hozzá.

Sverla Viktor, a Mol-csoport stratégiai vezetője pedig azt emelte ki, hogy az átalakulás már a koronavírus-járvány előtt elindult, a frissített stratégiát véleményezték a munkavállalók is. Úgy gondolom, ha egy zöldebb, karbonsemlegesebb világban szeretnénk élni, akkor a vállalat stratégiájának is erre kell épülnie. A vállalatcsoport igazodik ehhez, a technológia és a pénzügyi keretek között mindent megtesz annak érdekében, hogy a jövőben ne csak olaj- és gázipari vállalatként legyen aposztrofálva - tette hozzá.

A tehetségek szerepe az energiaipar átalakításában

Mag István, a Mol-csoport Digital Factory vezetője rövid előadásában a digitalizáció és ügyfélközpontúság kapcsolatát részletezte. A Digital Factory mint a fogyasztói szolgáltatások otthonának üzletága az üzemanyag kiskereskedői szegmensből nőtte ki magát, és az elmúlt években jelentős változáson ment keresztül. Elég a Fresh Corner gasztrokoncepció bevezetésére gondolni, amely már több mint ezer töltőállomáson működik, ezt a változást a jövőben gyorsítani szeretnék. Ehhez illő víziót állapítottak meg: 2030-ra egy digitálisan irányított, kényelmi szolgáltatásokat nyújtó kereskedővé, valamint integrált mobilitási szolgáltatóvá szeretnének válni. Úgy véli, hogy a világklasszis technológiák nem érnek semmit világklasszis tehetségek nélkül.

Arról, hogy milyen szerepe van a Mol-csoport stratégiájában a hulladék újrahasznosításnak, a körforgásos gazdaságnak, Petrényiné Szabó Krisztina, a vállalatcsoport Downstream üzletfejlesztési vezetője osztotta meg gondolatait. A Mol ezen terület kihívásaiban is meglátja a lehetőségeket az értékteremtésre. Példaként említette, hogy 2030-ra több mint 100 ezer tonna műanyag alapanyagot szeretnének előállítani hulladékból, gyártanak majd második generációs bioüzemanyagokat is, de a tervek között szerepel, hogy befektetnek a szén-dioxid hasznosításba és tárolásba is. A jövő Mol-os munkavállalójának mindez komoly fejlődési lehetőséget jelent.

Zsótér Csaba, a Mol-csoport Ellátás és Trading Igazgatója előadásában közgazdász szemmel közelített meg egy mérnöki projektet, mégpedig a bioüzemanyagok és innováció viszonyát a finomításban. Előadása előtt egy videóban ismertették, hogy a Mol többéves fejlesztésének eredményeként egy új eljárással, bioalapanyagok hozzáadásával készít dízelüzemanyagot annak érdekében, hogy csökkenjen a dízelautók szén-dioxid kibocsátása. Zsótér Csaba szerint ez fontos lépés volt, hiszen ezzel a vállalat tesz a szén-dioxid lábnyoma mérséklése érdekében.

A szén-dioxid-tárolásról, illetve a kutatás-termelés fenntarthatóbb működéséről Csoma Anita Éva, a Mol Upstream Innovációs vezető és Mol Magyarország Felszínalatti Folyamatok vezetője beszélt. Elmondása szerint a Mol klímastratégiája minden üzletágukat érinti, csoportszinten vállalták, hogy 2030-ig 30 százalékkal csökkentik a szén-dioxid kibocsátásukat. Ennek elérését segíti elő a kutatás-termelés, amelyhez elengedhetetlen a szakemberek jelenléte.

Czikora Tamás, a Mol-csoport Csoportszintű Mobilitás vezetője az alternatív közlekedési formák és a mobilitás jövőjére tért ki előadásában. A Mol mostanra ügyfelei széleskörű mobilitási igényeit ki tudja szolgálni, egyebek mellett említette a budapesti közösségi kerékpár szolgáltatást, a Bubi-t, illetve a Mol Limo-t, azaz a vállalat közösségi autós szolgáltatását.

A rendezvény végén Fertig Balázs, a Mol Csoportszintű Toborzási vezetője részleteket mutatott be a vállalat toborzási gyakorlatáról, a kiemelten keresett szakmákról és szakemberekről, a Growww frissdiplomás programról, valamint az aktuálisan megpályázható pozíciókról.

