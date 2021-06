Váratlan fordulat: teljes erővel nekimegy Brüsszel Berlinnek az EU jövőjét meghatározó ügyben

Ma elindítja egy jogi eljárás első lépését az Európai Bizottság Németországgal szemben egy olyan ügyben, ami egy éve robbant a koronavírus-válság kellős közepén és az Európai Unió alapvető jogi felépítményét kérdőjelezte meg. A jogi vita már nyugvópontra jutott, de a jelek szerint most ezt akarja végleg elvarrni a Bizottság azzal, hogy betámadja a németeket és ezzel üzen minden tagállam minden bíróságának, hogy az EU-s jog az elsődleges és az Európai Bíróság áll minden bíróság felett. A fő cél az lehet, hogy a német alkotmánybíróság tavalyi renitens magatartása ne kapjon "vérszemet" miatt se Magyarország, se Lengyelország, se egyetlen tagállam egyetlen bírósága sem, mert akkor az egész EU jogi felépítménye omlana össze.

Kedden este szivárgott ki a hír (Reuters, Politico), hogy az Európai Bizottság a szerdai ülésén megteszi az első lépést abban a tavaly májusi nagy horderejű ügyben, amikor a német alkotmánybíróság lényegében azzal vádolta meg az Európai Bíróságot és az Európai Központi Bankot, hogy megsértették a rájuk vonatkozó szabályokat az Európai Központi bank PSPP nevű kötvényvásárlási programja során.

A karlsruhei alkotmánybíróság arról is határozott, hogy ha az EKB 3 hónapon belül nem tudja hitelesen alátámasztani, hogy miért áll arányban az alkalmazott eszközvásárlási program a monetáris politikai célrendszerével, akkor eltiltja a német tagbankot, a Bundesbankot a PSPP-ben való további részvételtől és eladatja vele az addig felvásárolt kötvényeket is. Ez az egész PSPP program összeomlását és súlyos zavarokat is okozhatott volna a központi bankok európai rendszerében (mert kiesett volna a legnagyobb vásárlási erővel bíró jegybank) és ez az EKB további eszközvásárlási programjait, így az éppen akkoriban a koronavírus-válság kitörése miatt elindított új PEPP-programjának lebonyolítását is veszélyeztethette volna.

A német alkotmánybírósági döntés azért okozott Európa-szerte megütközést és azért vetítet előre gigantikus harcot, mert valójában olyan ügyben mondott ítéletet, amiben előtte már hozott ítéletet az Európai Bíróság, és amelyben helyben hagyta az EKB programját.

Így tehát a német bíróság lépése valójában azt jelezte, hogy ők úgy értelmezik: felülbírálhatják az EU Bíróságát és még az egyébként teljesen független EKB-t is magyarázatra kényszeríthetik azt lobogtatva, hogy a német alkotmány szerint a gazdaságpolitika lebonyolítása kizárólag a német intézmények kezében van. A német bíróság eközben úgy látta, hogy az EKB által előírt, a Bundesbank által végrehajtott eszközvásárlások olyan súlyos torzítást okoztak a különféle eszközárakban, hogy az már gazdaságpolitikai beavatkozással ér fel. Emiatt kértek magyarázatot az EKB-tól, hogy tényleg indokolt-e ez az extrém laza monetáris politika és az általa kiváltott mellékhatások arányosak-e az egyébként az EKB-ra vonatkozó törvényi cél (2%-os közelítő, de el nem érő infláció) elérésével.

Az ügy akkora megütközést keltett, hogy az egyébként rendszerint csendben maradó Európai Bíróság is megszólalt az ügyben és gyakorlatilag kiadott egy helyretevős közleményt, aminek volt az üzenete, hogy a német alkotmánybíróság ne üsse bele az orrát ebbe a dologba, mert az EU Bírósága már ítéletet hozott, és egyébként sincs kompetenciájuk ilyen ügyben döntést hozni. Ezzel párhuzamosan az EKB elnöke is visszaszólt a németeknek és azt üzente, hogy vesznek tovább rendületlenül, és nem látnak kockázatot a német bíróság döntésében.

A kezdetben teljes patthelyzetnek látszó, de közben nagy horderejű ügy végül úgy csitult el, hogy az EKB kifelé lényegében nem tett semmit, nem kezdett magyarázkodásba a német bíróság felé, hanem a Bundesbank lépett közbe és hirtelen kiadott egy olyan magyarázó tanulmányt és egyéb anyagokat a német parlament és a kormány felé, amelyek alátámasztották, hogy összhangban voltak az PSPP-beli lépések a kívánt célokkal. Ezeket pedig végül elfogadta a német alkotmánybíróság és emiatt úgy tűnt tavaly őszre, hogy az ügy rendeződött. Aztán idén májusra az az ügy is rendeződott, amit a PEPP sokkal lazább vásárlási szabályai miatt indítottak német professzorok, ugyanis a német alkotmánybíróság a minap kimondta, hogy az EKB érvelése meggyőző, így a PEPP nem sérti a jogi előírásokat.

Ennek ismeretében az Európai Bizottságnak, az uniós szerződések őrének, nyilván az is fontos, hogy még az EU legnagyobb tagállamának egyik legnagyobb köztiszteletben álló bírósága (német alkotmánybíróság) se vegye magának a bátorságot, hogy felülbírálja az Európai Bíróságot és nyomást helyezzen a független EKB-ra. Ha ugyanis ezt következmények nélkül meg lehet tenni, akkor ezen más tagállamok kormányai és bíróságai is felbátorodhatnak, és akkor az uniós alapszerződésben is rögzített alapelv, miszerint az uniós jog és az Európai Bíróság elsődleges a tagállamokban, sérülni fog és akkor

mindez az EU jogi felépítménye, keretrendszere szétzilálódásához vezet.

A Bizottság mostani harcias fellépése tehát ebből a nézőpontból teljesen érthető, és éppen ezt hangsúlyozta a német zöldpárti európai parlamenti képviselő, Sven Giegold is a rögtön kiadott közleményében. Ő egyrészt visszautalt rá, hogy ő már egy éve felszólította Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást a németekkel szemben a bírósági csörte miatt, másrészt azt is kiposztolta már akkor, hogy von der Leyen erre ígéretet is tett. Aztán végül kiderült, hogy egyelőre mégsem mennek neki a németeknek.

A kérdés inkább csak az, hogy miért most jött el az idő a németekkel szembeni fellépésre. Nyilván az is érdekes kérdés, hogy a német kormányt elő lehet-e venni egy olyan ügyben, amiben valójában a német alkotmánybíróság ütött először és valójában a német kormány is csak az ügy elsimitásában játszott szerepet.

Az elsimitás egyébként részben oda is vezetett, hogy német-francia összefogásra két hét alatt kidolgozták az uniós helyreállítási alap (NextGenerationEU) kereteit. A munkát hajtotta az is, hogy a német-francia vezetők is belátták: örökké nem lehet csak az EKB korlátlan pénzteremtési képességére alapozni az uniós válságkezelést, hanem a fiskális politika terén is előre kell lépni és egy fokozódó integráción keresztül meg kell teremteni a Bizottság számára azt, hogy kötvénykibocsátásból nagy volumenben támogatást és hiteleket tudjon osztogatni a tagállamoknak (a helyreállítási tervekért cserébe). Ennek kereteiről aztán tavaly nyáron a maratoni EU-csúcson már megállapodtak és tavaly télen a magyar és lengyel jogállamisági vétófenyegetés feladása mellett minden építőkockát a helyére tudtak illeszteni a helyreállítási alap ügyében és idén áprilisban ezt sem kaszálta el a német alkotmánybíróság.

A most Berlin ellen indítandó kötelezettségszegési eljárás (most egy levelet küldenek, amire válaszolnia kell Berlinnek) egyik fő célja tehát az lehet, hogy a bíróságok közötti meccset végleg rendezzék (akár a német törvények otthoni megváltoztatásával). Giegold szerint valójában egyébként éppen ezt célozza a Bizottság mostani fellépése, hogy a bíróságok közötti kompetenciaharc véglegesen elcsituljon, mert csak így lehet előrehaladni az uniós integráció ügyében is.

Az Ursula von der Leyen-vezette Bizottság német kormánnyal szembeni fellépése egyébként azért is érdekes, mert ő volt Angela Merkel német kancellár egyik legrégebbi minisztere és egyik leghűségesebb szövetségese (őt tette meg Merkel a Bizottság elnökévé), de most tőle független szerepben kell mozognia Brüsszelben. Ezt a független mozgást talán az is katalizálhatja, hogy Merkel régi ígéretével összhangban szeptemberben mindenképpen távozik a kancellári posztról, akármi is lesz a kiélezett német választások végeredménye.

