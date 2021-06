Fontos bejelentést tett az IKEA: új átvételi pontot nyitott Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az IKEA a Dél-balatoni térség után most Zalaegerszegen nyitott új átvételi pontot. Az érdeklődők már most is kérhetik ide rendelésük kézbesítését, az első termékek június 15-től lesznek átvehetők. A társaság további átvételi pontok kialakítását is tervezi Közép-, Délnyugat- és Kelet-Magyarországon.