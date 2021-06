Összekeverték az AstraZeneca és a Johnson & Johnson vakcina összetevőjét, most több tízmillió oltást nem tudnak felhasználni

MTI Cikk mentése Megosztás

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) arra kérte a Johnson and Johnson gyógyszergyárat, hogy ne használja fel a baltimore-i gyárban előállított 60 millió adag koronavírus elleni védőoltást az ott történt incidens miatt - írta pénteken a The New York Times című amerikai napilap nevük elhallgatását kérő jól értesült illetékesekre hivatkozva.