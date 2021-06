Orbán Viktor titkos terven dolgozott

Miközben a harmadik járványhullám véget ért Magyarországon, a vakcinakérdés központi téma maradt. Olyannyira, hogy Orbán Viktort is többször kérdezték erről a csütörtöki Kormányinfón, ahol váratlanul, minden előzetes jelzés nélkül jelent meg és válaszolt a kérdésekre. Többek között egy titkos tervet is megemlített, ami korábban idehaza nem kapott nagy figyelmet.

Márciusig kell visszautazni az időben

Három hónappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök és Andrej Babiš cseh kormányfő Izraelbe látogatott és több kérdésben is egyeztettek Benjamin Netanyahu akkori miniszterelnökkel. Az itthoni beszámolók arról emlékeztek meg akkor március közepén, hogy cseh kollégájával együtt azért utazott a magyar miniszterelnök Izraelbe, hogy megértse, hogyan vált az ország „a világjárvány elleni harc világbajnokává”, és hogyan követheti a példáját Magyarország. Megállapodtak abban is, hogy az ország csatlakozik Izrael nemzetközi kezdeményezéséhez az oltást igazoló „zöld igazolványról”.

A nemzetközi beszámolókból és Netanyahu nyilatkozataiból derült ki, hogy ennél többről is tárgyaltak a felek odakint. "A hármas csúcstalálkozón arról egyeztettek a felek, hogy hogyan csatlakozhatna Magyarország és Csehország az Izraelben tervezett nemzetközi vakcinagyártásba" - állt az izraeli kormányfő közleményében. Orbán Viktor izraeli látogatása előtt Sebastian Kurz osztrák kancellár és Mette Frederiksen dán miniszterelnök is közösen utazott Izraelbe, hogy egy oltóanyaggyár nyitásáról tárgyaljanak.

Az Orbán Viktor látogatásáról megjelent izraeli beszámolók kiemelték, hogy a beszélgetés középpontjában az állt, hogy "hogyan tudja bevonni Izrael Csehországot és Magyarországot is abba a nemzetközi üzembe, amelyet itt, Izraelben szeretnének felépíteni a jövő oltóanyagainak gyártása érdekében. Ezt részleteiben megvitatták - árulta el akkor Netanyahu, vagyis a nemzetközi sajtóban ez a terv nem is volt annyira titkos.

"Jelenleg Izraelnek oltóanyag importra szorul, de a jövőben Netanyahu azt akarja, hogy Izrael hozzon létre egy nemzetközi vakcinagyártó vállalatot helyben, annak biztosítása érdekében, hogy az ország állampolgárai továbbra is védve maradjanak a vírus ellen, és lehetővé tegyék az oltások kivitelét" - írták helyi cikkek.

Ez volt a titkos terv

Ezt a három hónappal ezelőtti tárgyalást idézte most fel a csütörtöki Kormányinfón Orbán Viktor, amikor arról kérdezték, milyen vakcinatartalékokkal rendelkezik Magyarország. A kormányfő a rendelkezésre álló védőoltások felsorolásával kezdte.

"Igyekeztünk minél több vakcinából rendelni, nem csak egyből rengeteget, bár a Pfizerből rendeltük a legtöbbet. Ezért van például az, hogy a Janssenből rendeltünk 4 milliót, amit az év végéig ígértek leszállítani. Ezért rendeltünk az AstraZeneca vakcinájából is úgy, hogy még 5 millió adagot várunk, a Modernából még egymilliót várunk, a Pfizer oltóanyagából várunk még 6,1 milliót és még van kínai vakcinánk, egyedül az orosz fut ki hamarosan" - válaszolta részletesen egy kérdésre, hogy milyen vakcinák várhatóak 2022-ben. És 2022 vége felé el kezd termelni az új magyar vakcinagyár, aminek két képessége is lesz - részletezte.

Le tud gyártani más licencek alapján más vakcinákat, és képes lesz a saját magyar fejlesztésű vakcina legyártására, és akkor biztonságban vagyunk, sőt akkor nem venni fogunk, hanem eladni - folytatta a kormányfő.

Volt még egy tervünk. Egy ideig inkább titkos, aztán nyilvános.

"Nem tudom, hogy túléli-e az izraeli politikai hullámverést a terv, mert megállapodtam az izraeli miniszterelnökkel és a cseheket is bevettük ebbe a megállapodásba, és az izraeli miniszterelnök még más államokat is be akart vonni. Így öten voltunk, akik azt mondtuk, hogy nekünk megérné, ha közösen építenénk egy vakcinagyárat Izraelben, amit közösen tulajdonolnánk" - magyarázta Orbán Viktor. Ennek okaként azt jelölte meg, mert ebben az esetben ez a gyár nem az EU területén van. Mert ami Magyarországon van, az az uniós jogalkotásnak valamilyen szinten alá van rendelve. Legyen egy lábunk, ami kívül van az unión, vakcina értelemben és erre az izraelieket találtuk jó partnernek - magyarázta. A szándékról meg is állapodtam Netanyahu miniszterelnök úrral - fűzte hozzá. A tárgyalások megkezdődtek, nagyon remélem, hogy a gondolat életben marad - fejezte ki reményét.

Lesz kereskedelmi forgalomban idehaza nyugati vakcina

Nem véletlen, hogy mindenből rendeltünk, mert nem volt olyan tudományos támpont, ami alapján azt tudtuk volna mondani, hogy biztosan ez az egy vakcina az, ami a leghatékonyabb és a leghosszabb ideig tudjuk eltárolni. Ezért mindegyikből rendeltünk - felelte. Annyit rendeltünk, hogy normális készletgazdálkodást feltételezve, ennek elégnek kell lennie - tette hozzá.

Egy másik témában azt is kifejtette a csütörtöki eseményen a kormányfő, hogy nincs annak akadálya, hogy a magyar vakcinagyártás debreceni beindulása után is hozzá lehessen jutni idehaza nyugati típusú vakcinához, üzleti alapon. "Semmilyen korlátot nem állít a kormány az elé, hogy nemzetközi engedélyekkel rendelkező, a magyar hatóságok által elfogadott gyógyszerészeti termékek, ide értve a vakcinákat is, Magyarországon forgalomba kerüljenek" - magyarázta.

Az érintett részlet 1 óra 49-nél indul:

Címlapkép: Orbán Viktor az izraeli sajtótájékoztatón kollégáival. Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala