Miért nem javasolja az AstraZeneca oltás használatát az Európai Gyógyszerügynökség szakértője?

A koronavírus-járvány súlyos időszakban az Európai Gyógyszerügynökség azt mondta, hogy az AstraZeneca vakcinájának kedvező hatásai (védettség) meghaladják az oltás kockázatait. A vírushelyzet változásával változik az EMA szakértői stábjának a véleménye is.

Marco Cavaleri, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) COVID-19 törzsének vezető tisztségviselője szerint a 60 felettieket sem kellene már AstraZenecával oltani. Az EMA COVID-19 törzsének vezetője egy olasz lapnak elmondta, hogy szerinte járvány idején fontos (volt) alkalmazni ezt az oltást, azonban ahogyan az esetszámok csökkennek, és az mRNS alapú vakcinák egyre jobban rendelkezésre állnak, úgy célszerű lehet ezen változtatni. A kérdésre, hogy ez azt jelenti-e, hogy szerinte hatvan év felett se oltsanak AstraZeneca vakcinával, azt válaszolta: "Igen, és több ország, például Franciaország, Németország is fontolóra veszi ezt az mRNS alapú vakcinák nagyobb rendelkezésre állása miatt."

A Portfolio korábban beszámolt róla, hogy több ország leállította már az AstraZeneca vakcináját, mert szerintük a vakcina beadásával elérhető védettség nem múlja felül a lehetséges mellékhatások kockázatait a beoltottaknál. Mégpedig azért nem, mert nincs nagy koronavírus-járvány az országban, miközben rendelkezésre állnak más vakcinák, így az oltási kampány nem lassul le érdemben. Ilyen volt Dánia és Norvégia.

Korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy az AstraZeneca vakcinája 100 ezer oltottból egy esetben okoz vérrögképződést, és ennél is sokkal ritkább esetben halálos, így nyilvánvalóan a járványhelyzet függvénye, hogy milyen körülmények között használják az oltást. A koronavírus esetében ugyanis a halálozási ráta összehasonlíthatatlanul magasabb, a regisztrált esetek körében 1-3%-os. Természetesen nem minden beteget regisztrálnak a hatóságok, így a halálozási ráta valamivel alacsonyabb, de az még így is összehasonlíthatatlanul magasabb, mint az oltás esetleges mellékhatása miatti trombózis kialakulásának az esélye. Nem beszélve arról, hogy a koronavírusból felgyógyultak esetében is számos súlyos mellékhatás is kialakulhat. Nyilvánvaló tehát, hogy a vírusfertőzés sokkal gyakrabban jár sokkal súlyosabb szövődményekkel, mint az AstraZeneca oltása. Azonban, ha nincs járvány egy országban, akkor már egyáltalán nem biztos, hogy az oltás pozitív hatásai meghaladják a negatívakat.

A vírushelyzet és a vakcina alkalmazása közötti összefüggésre, illetve a koronavírus betegség okozta vérrögképződésre Kemenesi Gábor biológus, víruskutató mutatott rá korábban. A COVID fertőzés esetén a vérrögképződés bekövetkezési gyakorisága százezerszer nagyobb a vakcináknál tapasztalt értéknél.

"A részletesebb elemzéshez más tényezőket is számításba kell venni. Elsőként a korcsoportok különböző érintettségét a SARS-CoV-2 fertőzés esetén (idősebbeket nagyobb kockázattal érinti), illetve az AstraZeneca vakcinával összefüggésbe hozott a vakcina-indukálta immun trombotikus trombocitopénia (VITT) jelenség megjelenési gyakoriságát (fiatalabbak körében valószínűleg gyakoribb)" - írta Kemenesi.

"A képletnek nincs még vége, ugyanis nem mindegy, hogy a vírus éppen mennyire terjed a közelünkben. Ha nagy gyakorisággal találkozhatunk vele, az értelemszerűen a vele járó kockázatok mércéjét is magasra teszi. Az adott időben, adott populációban mérhető esetek számát nevezi a járványtan incidenciának. Ez a mérőszám lehet a leginkább segítségünkre a kockázatértékelés során" - írta korábbi bejegyzésében.

Összegezve az EMA szakértőjének véleményét és a járványhelyzet javulását elmondhatjuk, hogy az AstraZeneca-oltás beadásának kockázatai egészen mások abban az esetben, ha súlyos járvány zajlik egy országban, mint akkor, ha nincs járvány vagy visszaszorult a vírus az országban.

