Negyedik hullám Magyarországon? Mégis miért és hogyan?

Hivatalosan is bejelentették, hogy Magyarországon véget ért a koronavírus harmadik hulláma. Ehhez képest viszont az elmúlt napokban megszaporodtak azok a kormányzati és szakértői nyilatkozatok, amelyek egy újabb hullámra figyelmeztetnek. Mégis hogyan lehet ez?

Az operatív törzs a héten jelentette be, hogy a harmadik - minden korábbinál erősebb - járványhullám négy hónap után véget ért. Nagyon úgy tűnik tehát, hogy nyugodt nyárra készülhetünk, viszont az elmúlt néhány napban több figyelmeztető hang is megjelent, amely éberségre int az esetleges negyedik járványhullám kialakulása miatt.

Cikkünk célja nem a pánikkeltés, hanem, hogy bemutassuk, mekkora esély van egy újabb hullám kialakulására, milyen körülmények együtt állása esetén és várhatóan mikor következik be.

Figyelmeztető hangok

A kormány is tisztában van azzal, hogy bár a mostani hullám lecsengett, a járványnak még nincs vége. Orbán Viktor a csütörtöki Kormányinfón fogalmazott úgy, hogy a kormány felkészült a negyedik hullámra is.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi központ járványügyi főosztályvezetője az operatív törzs pénteki tájékoztatóján szintén azt mondta, hogy ugyan sikerült a járvány harmadik hullámát letörni, de a vírus még köztünk van, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy ősszel ismét bekövetkezhet egy fellángolás.

Több szakértő is óvatosságra int. Szlávik János infektológus főorvos például pár nappal ezelőtt úgy nyilatkozott, hogy "nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz negyedik hullám, a hullám ugyanis azt jelenti, hogy elkezd nőni az esetszám. Ha viszont lesz is, az már nem lesz olyan súlyos, mint a harmadik".

Rusvai Miklós virológus a Portfolio-nak nyilatkozva néhány napja arról beszélt, hogy ősszel van esély egy újabb járványhullámra, a kérdés az lesz, hogy hány ember lesz immunis akkor Magyarországon és milyen variáns fog terjedni.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a koronavírus szezonális, vagyis az előfordulása magától, külső korlátozó intézkedések nélkül hullámzó mintázatot követ egy éven belül - mutatott rá a Portfolio-nak adott interjújában Ferenci Tamás biostatisztikus.

Oroszi Beatrix epidemiológus a Portfolio Hitelezés 2021 című konferencián arra hívta fel a figyelmet többek között, hogy bár lecsengett a koronavírus harmadik hulláma Magyarországon, viszont a pandémiának még nincs vége és ő sem zárta ki azt, hogy egy új járványhullám üti fel a fejét hazánkban.

Ebből a sorból igencsak kilóg Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, aki szerint "ott, ahol ilyen magas az átoltottság, mint Magyarországon, nem fog bekövetkezni negyedik hullám".

Mégis miért?

Mindez alapján kijelenthető: a szakértők többsége szerint nem zárható ki, hogy valamikor ősszel érkezik egy újabb járványhullám Magyarországra és ez a mi szempontunkból két ok miatt különösen fontos:

Hogyan lehet erre felkészülni: mi ebben az állam, egyén és más szereplők feladata?

Egy esetleges új hullámnak milyen következményei lehetnek a magyar gazdaságra?

Felvetődik a kérdés, hogy milyen tényezőkre kell figyelni, amelyek befolyásolhatják egy új hullám kialakulását.

Az egyik okcsoport a vírus tulajdonságaihoz köthető. Ennek egyik lényege, hogy a vírus nem tűnik el (1), velünk marad és az őszi-téli hónapokban a szezonalitásából (ami összefügg azzal is, hogy ezekben az időszakokban gyakrabban tartózkodnak az emberek zárt térben) fakadóan felerősödik, így viselkednek ugyanis a légzőszervi megbetegedések. A másik lényeges pontja ennek, hogy a vírus - ahogy az elmúlt hullámok során bebizonyította - alkalmazkodik, és több veszélyes mutáció (2) is kialakulhat, ezt mutatta meg a brit és az indiai variáns. Ezek az új - pontmutációkban felerősödő - variánsok alapjaiban tudják átírni a járványügyi forgatókönyveket. Oroszi Beatrix mondta ezzel kapcsolatban például többször is, hogy nem lett volna harmadik hullám, ha nem jön a brit variáns.

A vírus globális fennmaradása és folyamatos alkalmazkodóképessége arra hívja fel a figyelmet, hogy az országok ébersége nem csillapodhat, viszont egy hullám végén ez természetesen következik be az emberek körében. Vagyis a veszélyhelyzet elmúlásával a veszélyérzet természetes módon cseng le. Ekkor jön a képbe az állam szerepe, hogy egy csendesebb időszakban milyen járványügyi monitoring- és figyelmeztető rendszert épít ki, és azok jelzése esetén hogyan és milyen időtávon reagál, például, hogy képes-e a járványügy időben azonosítani és elfojtani a lokális fertőzéseket. A jövőbeni járványhullámok szempontjából tehát nem mellékes szempont a társadalom szereplőinek viselkedése (3), reakciói és a járványügy, valamint más döntéshozók felkészültsége (4). Vagyis, hogy mekkora esélyt adunk a koronavírusnak a terjedésre.

Nagyon fontos szempont az is a későbbi hullámok kialakulása szempontjából, hogy az addig - vakcinával vagy átfertőzöttséggel megszerzett - védelem (5) milyen mértékben és meddig tart ki, és erről nincsenek rendelkezésre álló biztos adataink. Nehezen képzelhető el - látva főleg az elmúlt hetekben bekövetkezett oltakozási fáradtságot - hogy a közösségi immunitás megfelelő szintjét eléri Magyarország, és közben az idő előrehaladtával a fertőzésen korábban átesettek védettsége is csökken, vagyis az ő szempontjukból a járványnak nem lesz vége.

És akkor nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a fent bemutatott pontok is összefüggnek egymással: például a 2-es és az 5-ös, vagyis, hogy a vakcinakerülő képességet felvevő új variánsok miatt magasabb szintű nyájimmunitásra van szükség. Ez a küszöbérték dinamikusan változhat az idő és más tényezők függvényében.

Oroszi Beatrix Portfolio-konferencián bemutatott előadásából derült ki, hogy az indiai (delta) variáns esetén a nyájimmunitási határértéknek 80-87% körül kellene lennie, amely - átlagosan 80%-os vakcinahatásosság esetén - 100%-os átoltottságot feltételez az adott populációban. Vagyis egy ilyen variáns dominánssá válása esetén a járványt csak akkor lehet leküzdeni önmagában vakcinákkal, ha mindenkit beoltottak 2 adag vakcinával.

Ezért nem mindegy, hogy a jövőben hogyan alakul az oltakozási hajlandóság, lehet-e azt javítani, főleg amikor nyilvánvalóvá válik, hogy szükség lesz emlékeztető harmadik oltásra (6). Ebből a szempontból pedig nem mindegy, hogy a későbbiekben a vakcinák milyen összetételben jönnek be az országba. Azt tudjuk a kormány döntése alapján, hogy a rendkívül rövid idő alatt (Karikó Katalin szerint 6 hét alatt) új variánsok ellen kifejleszthető, mRNS alapú vakcinákból már nem rendel újabb kört Magyarország.

Vannak figyelmeztető jelek

A világban több olyan ország is van, ahol Magyarország szempontjából is jelzésértékű folyamatok alakultak ki. Itt szokták megemlíteni Nagy-Britannia esetét, ahol a legalább 1 adaggal átoltott emberek aránya közel 60%, azonban a vírus reprodukciós rátája (vagyis a fertőzési képessége) a figyelmeztető érték, 1 felett jár és a döntéshozókat elbizonytalanította az utolsó nyitási lépés megtételét illetően.

De mondhatnánk korábbról Chile, Bahrein vagy a Seychelle-szigetek esetét, ahol viszonylag magas átoltottság mellett is új hullámot volt képes elindítani az indiai variáns, mert képes gyengíteni a rendelkezésre álló vakcinák hatásosságát.

Azt ugyanakkor el kell mondani, hogy

egy esetleges újabb járványhullám esetén várhatóan az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás nem tudna akkora lenni, mint a korábbi hullámok idején,

a vakcinák bizonyítottan jelentős részben megvédik a fertőzötteket a betegség súlyos lefolyásától. Ez pedig azt vetíti előre, hogy ha lesz is újabb hullám, az nem feltétlenül vezet majd éles lezárásokhoz. Főleg ha tekintettel leszünk arra is, hogy a kormány hogyan reagált (jellemzően megkésve) az eddigi hullámok során, mert a járványügyi szempontokon kívül más szempontokra is figyelt, és azt is tudjuk, hogy a 2022-es választások előtt idén ősszel ezek a szempontok még inkább felértékelődnek.

Címlapkép: Oltópont az orosházi a Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézetben 2021. június 11-én. Forrás: MTI/Rosta Tibor