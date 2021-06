Mindent megtesz a jegybank, hogy izgalmas legyen a jövő kedd

A Magyar Nemzeti Bank az inflációs kockázatok erősödése miatt határozott kamatemelési politikát indít el - ez a kép rajzolódhatott ki az elmúlt hetek jegybanki megszólalásaiból. A mai friss információk alapján azonban egyre kevésbé világos, hogy pontosan mire is számítsunk a monetáris tanács jövő heti ülésén.

A monetáris politikai döntések kétféleképpen szoktak megtörténni. Az egyik módszer, hogy a jegybank a piaci találgatásokat, turbulenciákat elkerülendő lassan, óvatosan, jó előre felkészíti a leginkább érintett szereplőket a változtatásra. Ezek fokozatosan beárazódnak a piaci kondíciókba, így tulajdonképpen a kommunikáció előbb célba ér, mint ahogyan a döntést meghozza a központi bank. A másik ritkább gyakorlat, hogy a lépéssel nagy hatást szeretne elérni a jegybank, ezért szándékosan a várakozásokat meghaladó mértékű (jelentőségű) döntéssel lepi meg a piacokat.

Utóbbi inkább nagyobb zavarok idején szokott működni, nem csoda hát, hogy az MNB az elmúlt hetekben az első iskola lépéseit követte: a monetáris politikai fordulat keretében bejelentette a (jövő héten esedékes) júniusi kamatemelést. A hagyományos táncrendhez képest talán kicsit erősebb volt az első jelzés. A nagy gazdaságok jegybankjai előbb körbesóhajtozták volna a médiát a magasabb kockázatokról, majd néhány döntéshozó testületi tag felvetette volna a közeljövőben elkerülhetetlennek látszó kamatlépés "lehetőségét", aztán jöttek volna az időhatározókat is tartalmazó üzenetek. Ezt látjuk most például az Európai Központi Bank és a Fed esetében.

Az MNB hirtelenkedése betudható volt annak, hogy határozott, preventív és proaktív fellépést ígért az inflációs kockázatokkal szemben, vagyis úgy tűnt, hogy hirtelen ébredt rá a helyzet komolyságára, ami már rövid távon is intézkedést igényel. Az erős jelzés kicsit meglepte a piacokat, de ebben közrejátszott a jegybanki múlt is, nevezetesen a szigorítástól való látványos vonakodás, illetve az ilyen döntések fű alatti meghozatala. Ezzel együtt a felkészítés jól sikerült: a monetáris politika irányváltását a piac néhány hét alatt beárazta kamatokba és a forint árfolyamába. Vagyis mindenféle földindulás nélkül erősödött a fizetőeszközünk és emelkedtek kissé a piaci hozamok.

A bizonytalanságot csupán az jelentette, hogy egyre egyértelműbb utalásokat hallhatott a piac arról, hogy a gazdaságpolitika főbb ágai között nincs egyetértés, ami (a régóta ismert személyes ellentétek ellenére) új jelenség volt. A jegybank azonban elszánt volt, a szigorítást de facto meg is kezdte a hitelezéstámogató NHP Hajrá programjának leállításával (amit aztán a kormány gyorsan ellensúlyozni próbált új eszköz bevezetésével).

A fentiek után váratlanul jöttek a mai jegybanki jelzések, amit a forint közel 1%-os gyengülése is mutat. Pleschinger Gyula, a monetáris tanács tagja elmondta, hogy a jegybank háromhavonta tervez változtatni a kamatokon, illetve tervben van a veszélyhelyzeti egyhetes betét kivezetése a monetáris politika eszköztárából. A bejelentésekben több zavarba ejtő információ is van.

A piacon sokan azzal számoltak, hogy június után rögtön júliusban tovább szigorít majd az MNB, a jelek szerint azonban ennél lassabb lehet a kamatemelési ciklus. A monetáris politika egy ideje már az inflációs jelentés megjelenéséhez igazítva, negyedéves döntési frekvencián működik, nem kellene tehát, hogy meglepő legyen a mostani bejelentés. Ugyanakkor a negyedéves frekvencia most mégis lazább hozzáállást sugall: a proaktivitás és a preventív hozzáállásra törekvés ugyanis arra utalt, hogy a jegybank gyorsan szeretne reagálni a változó inflációs környezetre. A friss bejelentés után még inkább érdekes lesz a jövő hétre várt kamatemelés mértéke. Ennél is izgalmasabb a másik bejelentés, miszerint megszűnik az egyhetes jegybanki betét, ez ugyanis önmagában jegybanki lazítást jelent.

A monetáris politika napi rezdüléseit nem követő olvasóink most bizonyára felhúzzák a szemöldöküket: eddig szigorításról (kamatemelésről) volt szó, hogy kerültünk most oda, hogy lazításról beszélünk? A helyzet megértéséhez érdemes tudni, mi is az egyhetes jegybanki betét és mi a szerepe a magyar monetáris politikai eszköztárban.

A jegybankok szerte a világon azt a gyakorlatot követik, hogy kineveznek egy „irányadó kamatot”, amihez a gazdaságban jellemző általános kamatszint igazodik. Az irányadó jelleget az adja, hogy a kamat egy olyan eszközre vonatkozik, amit a pénzügyi rendszer széles köre elér, és korlátlan mennyiségben hozzáférhet - így lesz az eszköz kamata a pénz ára.

A gazdaságtörténeti kanyarok nagy részét most levágjuk, mert számunkra csak az a fontos, hogy

Magyarországon az egyhetes jegybanki betét után fizetett kamat az irányadó, és

és nagyon furcsa körülmények között lett az.

A jegybank a koronavírusválság előtt ugyanis gyakorlatilag felszámolta az irányadó kamat intézményét, és helyette egy jóval aktívabb kamatmenedzselést folytatott. Ennek lényege az volt, hogy a bankrendszer likviditási helyzetét több eszközzel egyszerre próbálta befolyásolni, és ezzel tulajdonképpen közvetlenül a bankközi piac kamatszintjére (BUBOR) lőtt. Ez a legtöbbször azt jelentette, hogy a bankrendszert igyekezett „belefojtani” a többletlikviditásba, (sokszor nullára) lenyomva a pénz árát a piacon.

A túlzásba vitt lazaság azonban a koronavírus-válságban (valójában már kicsivel előtte) látványosan visszaütött, az MNB pedig átalakította az eszköztárát. Ennek keretében vezette be az egyhetes betétet, amellyel gyakorlatilag vállaltan kiszívja a felesleges likviditást a bankrendszerből. A bevezetés tulajdonképpen egy rejtett szigorító lépés volt, hiszen az effektív kamat nulláról 0,9%-ra emelkedett, és ma is ez az eszköz biztosítja, hogy ne a negatív tartományban tartózkodó egynapos jegybanki betéti kamat határozza meg a gazdaság általános kamatszintjét.

Tehát ma a jegybank nemes egyszerűséggel a monetáris politikai eszköztár átalakítását lengette be, ami azért nem egy mindennapos esemény még az unortodoxiájára büszke MNB háza táján sem, és a piacot is illik felkészíteni rá. Az egyhetes jegybanki betét kivezetésére eddig semmilyen jel nem utalt, a Portfolio havi felmérései alapján a piac sem számított rá. (Az egy külön cikk témája lenne, hogy az egyhetes betét mennyire épült be a jegybanki döntéshozásba, illetve hogyan változott annak "veszélyhelyzeti" minősítése.) Ami még különösebb, hogy az eszköztár-átalakító lépés a fentiek alapján önmagában lazítást jelent.

A bejelentésnek három értelmezése van. Az első "nem továbbgondolós" megfejtés szerint a jegybank valójában átverte a piacot és a lazítást adta el szigorításnak. Ha ez kiderülne (márpedig kedden biztosan ki fog), óriásit csökkenne az intézményi reputáció, és annak súlyos pénzpiaci következményei lehetnek.

Éppen ezért szinte biztos, hogy nem erről van szó. A második értelmezés, hogy a jegybank az egyhetes betét kivezetésével együtt is valamilyen eszközzel biztosítja a kamatemelést. A legegyszerűbbnek az látszik, hogy valóban az egynapos jegybanki betéti kamat válik irányadóvá, de a kamatfolyosót (lásd fenti ábránkat) jócskán felemelve mégis kamatemelés történik. Ha ez, vagy valami még komplikáltabb megoldás születik, akkor jócskán lesz még kommunikációs feladata a jegybanknak, ha nem akar nagy zűrzavart a kamatdöntés bejelentése utáni percekben.

A harmadik magyarázat, hogy a monetáris tanácsban hosszú idő után megbomlott az egység, és nincs erős konszenzusos álláspont a jövő keddi döntést illetően. Na ekkor lenne csak igazán izgalmas a monetáris tanácsülés!

Címlapkép: Shutterstock