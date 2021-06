Itt az egymillió dolláros kérdés - mi lesz az inflációval?

Számos érv hozható fel a tartós és az átmeneti inflációmegugrás mellett is, a világ most azt találgatja intenzíven, hogy milyen forgatókönyv valósul meg a következő 1-2 évben. Kiss Péter, az Amundi szakértője szerint a nagy inflációs megugrás átmeneti lehet, de az elmúlt évek (gyakran defláció közeli) környezete nem tér vissza. A Magyar Nemzeti Bank szigorítással fog reagálni, az alapkamat és az egyhetes betét valódi irányadó kamata a jövő héten 0,9%-os szinten egyesülhet.

Egyre élénkebb a vita a világ jegybankárjai és a befektetői közösség képviselői között, hogy a megugró infláció átmeneti lesz-e, vagy hosszabb távon is visszatér a magas pénzromlási ütem. A magas kapacitáskihasználtság, a munkaerőhiány és a bérek gyors emelkedése az Egyesült Államokban az infláció gyorsulását sejteti, de hasonló környezetet láthattunk már a 2010-es évek közepén is, és mégsem láttunk megugrást. A helyzetet azonban bizonytalanná teszi, hogy tavasszal az inflációs számok érdemben a várakozások felett alakultak.

Az árindexek emelkedésének fő oka a nyersanyagok és az élelmiszer drágulása, a szállítási költségek rakétázása, és a koronavírus-válság kitörése által előálló alacsony bázis. A fő kérdés azonban az, hogy az árak emelkedése mennyire lesz tartós jelenség. Kiss Péter összeszedte, milyen érvek hangzanak el a tartós, illetve az ideiglenes infláció mellett.

A tartós infláció melletti megfontolások:

A világ nagy jegybankjainak sokkal lazább hozzáállása az inflációhoz

A költségvetési túlköltekezések

A deglobalizációval mérséklődő árverseny

A nyersanyag szuperciklus

A tartósan emelkedő inflációs várakozások

A demográfiai folyamatok, öregedés, magasabb bérekhez vezető alkuviszonyok

Az átmeneti infláció mellett állók az alábbi érveket hozzák elő:

Bázishatások, mérési nehézségek

A keresleti-kínálati súrlódások átmeneti jellege

A nyersanyagárak növekedése gyengén korrelált múltban az inflációval

Az öregedő társadalmakra jellemző alacsonyabb infláció

A magasabb adósságú országokban tipikusan alacsonyabb infláció

A globális kereskedelem magára talált, új történelmi csúcsra emelkedett

Kiss Péter szerint a konklúzió, hogy a nagy inflációs megugrás átmeneti lehet, de az elmúlt évek (gyakran defláció közeli) környezete nem tér vissza, annál azért magasabb szinten maradhatnak az árindexek.

Magyarországon az elmúlt évek erős keresletösztönzése (a magas nyomású gazdaság) már korábban is hatni kezdett az inflációra, de a külső környezet támogató volt, a deflatórikus hatások mérsékelték az árnyomást. Az infláció mára mégis magas, igaz, ez elsősorban még a bázishatások eredménye.

A kilátások mégis érdemben romlottak. A bérdinamikát a válság sem nagyon törte meg, a foglalkoztatás a vártnál jobban alakul, a várakozások érezhetően erősödnek. A nemzetközi inflációs környezet kihatással van a hazai árfolyamatokra, és az MNB a szigorítás útjára lépett.

Az Amundi várakozása szerint a jövő héten az alapkamat 0,9%-ra emelkedik, év végére pedig 1,2%-ra. (Mivel az irányadó kamat most is magasabb, 0,75%-os az alapkamat 0,6%-ához képest, ezért az effektív emeléshez ezt maghaladó szintre kell emelni az alapkamatot is, feltehetően a két kamat összeolvad - magyarázta Kiss Péter.) A piacon ennél is nagyobb kamatemelés van beárazva a hozamokba, decemberre már 1,6-1,7%-os alapkamat adódik. Vagyis a piac már beárazta az első lépést, "csak" a ciklus hossza és üteme a kérdés, az MNB hitelessége forog kockán a kamatpolitika kialakításakor.

Kiss úgy gondolja, hogy az év végén ezzel együtt is a jelenleginél (351 Ft/euró) gyengébb lesz a fizetőeszközünk árfolyama.

Címlapkép: Getty Images