Egyre több helyen robban be megint a járvány, de itthon továbbra is alacsony az esetszám

India nélkül nézve megint emelkedik a globális koronavírusos esetszám, amiben több nagyobb dél-amerikai ország mellett néhány európai ország (például Egyesült Királyság, Portugália), valamint Oroszország és egyes távol-keleti országok (például Indonézia, Bangladesh, Fülöp-szigetek) romló helyzete játssza a fő szerepet. Nyugtalanító az is, hogy Afrikában az elmúlt héten elkezdett emelkedni a koronavírusos új esetek száma és a vakcinahiánnyal küzdő szegényebb országokban ráadásul a fertőzések detektálása is rosszul működik. Angliában egy nagy kutatás szerint 50%-kal nőtt a pozitív esetszám az utóbbi egy hónapban a megelőző hónaphoz képest az először Indiában azonosított Delta variáns miatt, ezért egyelőre 4 héttel elhalasztották a nyitás újabb fázisát. Idehaza a friss adatok továbbra is azt mutatják, hogy nagyon alacsony ütemben terjed a járvány és tovább csökkent a kórházban, illetve lélegeztetőgépen lévők száma. Friss koronavírus-híreink csütörtökön az alábbi hírfolyamban.