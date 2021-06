Koronavírus: megjöttek a csütörtök reggeli magyar adatok

Egy nap alatt 113 új igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, és elhunyt 4 beteg – közölte csütörtök reggel a koronavírus-portál. 320 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. A tegnapi megugrás után ez utóbbi adat szerencsére ismét csökkenést jelent. Az első oltásukat megkapók száma 5 millió 375 ezerre, a másodikat is megkapóké 4,3 millióra emelkedett.

Egy nap alatt 113 fertőzöttet találtak, így az összesített számuk a járvány kezdete óta már 807 322 főre nőtt. A friss adat a 7 napos mozgóátlag alacsony, még kicsit mindig csökkenő trendjébe illeszkedik. A 113 új fertőzöttből a legtöbbet (18 fő) Pest megyében találták, aztán 15 fővel Budapest, majd 12 fővel Borsod-íAbaúj-Zemplén megye következik.

Jó hír, hogy a kórházban és lélegeztetőgépen ápoltak száma tovább csökkent, előbbire 320 honfitársunk szorul, utóbbira 45-en. Tegnap 9 fővel (44-ről 53 főre) emelkedett a lélegeztetőgépen lévők száma, de mára ez szerencsére megfordult.

Négy újabb honfotársunk hunyt el a betegségben, így a járvány kezdete óta már 29 ezer 948-an veszítték életüket igazoltan a járványban.

Egy nap alatt 12 ezer 799 fő kapta meg az első és 27 ezer 83 fő a második oltását és így az összesített számuk rendre 5 millió 375 ezer 923 fő, illetve 4 millió 299 ezer 73 főre emelkedett. Ez azt ejlenti, hogy lakosságarányosan 55%, illetve 44% kapta már meg az első, illetve második oltását Magyarországon. A koronavírus-portál emlékeztet rá, hogy továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Egy nap alatt 10 ezer 903 mintavételt végeztek el, ebből találtak 113 új igazolt fertőzöttet, azaz a pozitivitási arány továbbra is nagyon alacsony, mindössze 1%-os és ez is azt mutatja, hogy a járvány harmadik hulláma lecsengett, csak lassan terjed most tovább idehaza a fertőzés.

