Egy ábrán mutatjuk, melyik EU-s országnak kellene most kifejezetten aggódnia az államadóssága miatt, ha...

Informatív ábrát tett közzé az Eurostat, amelyből kiderül, hogy az EU-s tagállamok államadósság-állományának mekkora hányada jár le egy éven belül, azaz mekkora finanszírozási igényt generál rövid távon a kihelyezett kötvényállomány. Ez persze önmagában nem jelent kockázatot, mert ehhez fontos az államadósság GDP-arányos nagysága is. A jegybanki lazaság korában pedig ott sem kell aggódni, ahol a nagy államadósság-állományon belül relatíve nagy az éven belül lejáró adósság aránya.

A svéd államadósság mintegy harmada egy éven belül lejár, azaz Svédországnak államadósság-arányosan 29%-os finanszírozási igénye keletkezik csak emiatt (ez nem a teljes finanszírozási igény, ahhoz még hozzá kell adni az pénzforgalmi hiányt is). Dánia és Finnország szintén a lista élén van.

A lejáró adósságállományt vélhetően az országok teljesen megújítják majd, ehhez azonban finanszírozásra lesz szükségük. A svéd-finn-dán trió esetén ugyan ez az adósságon belül nagy arányt tesz ki, de GDP-arányosan nem túlzottan nagy összegről van szó, hiszen az északi államadósságok nem Európán belül túlzottan nagyok, 60-40% között mozognak GDP-arányosan országonként. A kockázat szempontjából fontos ugyanis, hogy GDP-arányosan mekkora államadósság mellett beszélünk nagy lejáró adósság-állományról.

Más a helyzet Portugáliánál, ott ugyanis számottevően nagy összegű államadósság-visszafizetési kötelezettség keletkezik idén, mert a GDP-arányosan is magas államadósság több mint 15%-a idén lejár. Az olaszok helyzete sem különbözik, ráadásul ott nominálisan is hatalmas összegről van szó, a GDP-arányos államadósság ugyanis 160% fölött van az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságában.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, bármelyik országnak fizetési nehézségei lesznek majd.

Azon túl, hogy a világgazdaságban jelentős likviditásbőség van, a jegybankok masszív állampapír-vásárlásba kezdtek, amelyeket a következő egy évben várhatóan csak lassítani fognak (ha egyáltalán). A 2020-as új kötvénykibocsátások 90%-ának megfelelő összeget szívott fel a másodlagos piacról az EKB és tagjegybankjai, így nemcsak könnyen jutottak forráshoz a tagállamok, de még történelmi mélypontokat döntögető hozamokon is.

Emiatt a fenti ábra nem lényegtelen jelentőségű, hiszen megmutatja, hogy a fiskális és monetáris programok okozta likviditásbőség hiányában most mely országoknak fájna leginkább a feje - és ez Olaszország és Portugália. Az ábrát látva azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az eurózónának vélhetően pár éven belül vissza kell szoknia a piaci finanszírozásra, és akkor már kevésbé lesz mindegy, hogy mekkora kötvényállományt kell megújítani egy éven belül.

Magyarország egyébként kedvező helyzetben van, nálunk az államadósság-állomány nagyjából 7%-a jár le idén, de még ezzel is kilógunk a régiós mezőnyből. Litvániának például nincs idén lejáró kitettsége. Magyarországra is igaz, ami az eurózónára, a magyar jegybank itthon is jelentős mennyiségben vásárol állampapírokat a másodpiacon, így a magyar finanszírozási kilátások rövid távon a 80% körüli adósságráta ellenére is stabilak.

