Holnaptól rövidebb idő alatt juthatunk el Budapestről vonattal az egyik legkedveltebb balatoni városba

Átadták az észak-balatoni vasútvonal mintegy 24 milliárd forintból villamosított, Szabadbattyán és Balatonfüred közti szakaszát pénteken Balatonfüreden.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az ünnepségen kiemelte: a kormány az elmúlt időszakban több mint 300 milliárd forintot fordított közlekedésfejlesztésre a Balaton térségében.

Az észak-balatoni vasútvonal első ütemben 55 kilométeren megújított szakaszán szombattól már villamos vontatással járhatnak a vonatok. A korszerűsített infrastruktúrának köszönhetően a korábbi székesfehérvári mozdonycsere megspórolásával akár húsz perccel csökken a menetidő Balatonfüredről Budapestre - tette hozzá.

Arról is beszélt: előkészületben van az északi parton az összesen mintegy 106 kilométeres Balatonfüred - Tapolca - Keszthely és Tapolca - Ukk vonalszakaszok felújítása, villamosítása is. Megjegyezte: a kapcsolódó közbeszerzésben már beérkeztek az ajánlatok, eredményes eljárás esetén megkezdődhet a tervezés, engedélyeztetés.

A távlati cél a Balaton teljes körbejárhatóságának megteremtése környezetbarát, a tájba illeszkedő vasúttal - hangsúlyozta Mosóczi László.

Emlékeztetett: 2010 óta hat vonalszakaszon, összesen 436 kilométeren történt hasonló fejlesztés, a kivitelezők jelenleg is dolgoznak Püspökladány és Biharkeresztes között. Közölte: a villamosított szakaszok összes hosszát körülbelül 2750 kilométerről mostanra 3200 kilométer közelébe növelték.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a versenyképes közösségi közlekedés érdekében elengedhetetlennek nevezte a vasúti és közúti kínálat integrálását. Ezt szolgálja a MÁV és a Volán integrációja. Hozzátette: erős balatoni szezonra számít, az idei előszezoni menetrendben 55 százalékkal több utasuk volt, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Az idei főszezonban a legversenyképesebb eljutást nyújtja majd a fővárosból Balatonfüredre a Kék Hullám Intercity, az utasellátó szolgáltatást kiterjesztik az északi partra, és a Szolnokon gyártott első osztályú IC+ kocsikat is forgalomba állítják nyáron a Balatonnál. A déli parton emeletes motorvonatok is járnak majd. Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese beszédében a villamosítás mellett kiemelte, hogy négy település - Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs - vasútállomása is megújult. Emellett Szabadbattyánban villamos alállomás épült.

