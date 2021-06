Örülhetnek a tengerre rohanó magyarok: Olaszország nagyot könnyít

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Belföldi közlekedésre, idősotthonokba való belépéshez és tömegrendezvényeken való részvételhez is szükséges lesz az olasz digitális koronavírus-oltási igazolás, amelynek internetes honlapja csütörtökön nyílt meg, és július elsejétől uniós digitális Covid-igazolványként működik. Az igazolvány alkalmazásával az is eldőlt, hogy Olaszország eltörli a külföldről érkezőkre, így a magyarokra is vonatkozó korlátozásokat, vagyis a tesztelési kötelezettséget.