6 fa vagy 60 nap áram nélkül?

Magyarországon a jelenlegi villamosenergia-felhasználás mellett csak az otthonunkban megszokott energia biztosításához legalább 6 darab fát kellene minden egyes magyar embernek ültetnie évente, hogy pusztán az otthoni villamosenergia fogyasztásunk átlagos szén-dioxid lábnyomát kompenzálhassuk. Emellett nagy szükség lenne a társadalmi szintű edukációra is, és be kell látni, hogy lemondás nélkül, bármennyire is szeretnénk, de nem létezik pozitív végkifejlet. A kulcs az általános fogyasztói szokásaink gyökeres megváltoztatása lehet. Ez minden egyes bolygólakos egyéni felelőssége.

A magam részéről kifejezetten örültem, hogy Bjorn Lomborg, a Stanfordi Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója felvetette a súlyos energiahiány lehetőségét és a 80-as évek albán átlagpolgárának az energiaellátásához hasonlította cikkében a 2050-re várható energiahelyzetet, mert ezzel a hasonlattal remélhetőleg ébresztőt fúj a hazai és a nemzetközi energiapolitikusok számára is.

Cikke gondolatébresztő, mely megerősíti a cselekvő, gondolkodó ember össztársadalmi felelősségét és egyéni szerepvállalásának fontosságát a jövő alakításában.

Magyarország villamosenergia-felhasználása 2019-ben 45,4 TWh volt (ebből 33,1 TWh-t állítunk elő itthon, a fennmaradó importból származik). Ebből a lakossági szektor mintegy 26 százalékot, azaz 11,7 TWh-t használ el, miközben a lakosság által felhasznált energia előállításához kapcsolódó egy főre eső átlagos szén-dioxid-kibocsátási lábnyom 433 kg/év, azaz háztartásonként 1300 kg. Ahhoz képest, hogy egy korszerű robbanómotoros autónak ehhez kb 1300 km-t kell megtennie, ami nagyjából egy Dubrovnik-Budapest út oda-vissza, ez persze nem is tűnik soknak. Ha azonban azt nézzük, hogy egy 10 éves fa évente kb 70 kg szén-dioxidot képes megkötni, akkor

csak az otthonunkban megszokott energia biztosításához legalább 6 db fát kellene minden egyes magyar embernek ültetnie évente (vagy 18 db-ot háztartásonként), hogy pusztán az otthoni villamosenergia fogyasztásunk átlagos szén-dioxid lábnyomát kompenzálhassuk.

A Paks 2 honlapjának tájékoztatása szerint “2020 novemberben volt olyan hét, amikor a Paksi Atomerőmű 25-ször több villamos energiát termelt, mint az időjárásfüggő megújuló erőművi kapacitások együttesen, pedig a hazai szél- és naperőművek együttes beépített kapacitása (2068 MW) ma már meghaladja a Paksi Atomerőmű névleges teljesítményét (2000 MW). A tiszta villamosenergia-termelés feladata csaknem kizárólag a Paksi Atomerőműre hárult, a nukleáris energia szerepe pedig 90 százalékra nőtt a szén-dioxid-mentes áramtermelők között, annak ellenére, hogy ebben az időszakban végezték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának tervezett karbantartását. A klímavédelmi célok elérése érdekében ezért Magyarországnak hosszú távon támaszkodnia kell az atomenergiára. “ Hacsak nem húzzuk összébb magunkat és nem csökkentjük a villamosenergia fogyasztásunkat évente akár 60 nappal, esetleg mondunk le a kényelmünket szolgáló tárgyi világ gyakori cseréjéről.

Nagy szükség lenne a társadalmi szintű edukációra is, például arra, hogy évi 2,5-2,7 százalékkal növekvő energiafogyasztás mellett senki se várja, hogy a széndioxid kibocsátás csökkentése atom nélkül megvalósítható lehet.

Mindemellett a jelenlegi zöld kommunikációnak lehetne egy keményebb, stratégiai szempontok alapján felépített hosszú távú üzenete, ami a fogyasztás csökkentését tűzi ki célul. Igaz, az edukáció, a nevelés, a fogyasztói társadalom környezetpusztító szemléletmódjának átformálása nem egy év múlva, hanem csak 10-15 év múlva hozhatná meg az első komolyabb, érzékelhető változást. Lemondás nélkül, bármennyire is szeretnénk, de nem létezik pozitív végkifejlet.

A kulcs nagyobb részben általános fogyasztási szokásaink gyökeres megváltoztatásában keresendő, nem pedig a megújulók részesedésnek mindenáron történő növelésében, amivel csak problémáink valós okai elől menekülünk, miközben azokra nem kínálunk - még átmenetileg sem - megoldást. Jó lenne azt hinni, hogy a kvantum, vagy antigravitációs energia befogható lesz egyszer és a villámokat is képesek leszünk hasznosítani. De ha így is lenne, mire az emberiség eljuthat ide, a bolygó már sohasem lesz az, mint amilyennek megismertük. Szeméthegyek, halott tengerek és vizek, elsivatagosodott hajdani erdők, portól megfulladó növényzet, apokaliptikus jövő vár ránk, ha nem a gyökérokokat tárjuk fel, hanem csak néhány látványos okozatot igyekszünk eliminálni.

Ha megújulókról és a klímaválságra adott válaszokról, innovációs technológiákról van szó, sosem szabad elfeledkezni az egyéni felelősségvállalás bolygó formáló szerepéről. Vagyis arról, hogy a jelenlegi helyzet miért alakult ki és ebben mi az egyén szerepe? Nehéz elképzelni, hogy egyetlen ember is hatást gyakorolhat a közös jövőnkre, és ezért hajlamosak vagyunk mindig másoktól várni a csodát. Passzivitásunk talán legnagyobb gátja a mainstream gazdasági berendezkedés és maga a tőke, amely kizárólag a profitot keresi. Azt, ahol a legnagyobb a befektetés megtérülésének, megsokszorozódásának a lehetősége. Az ipari forradalom óta tudjuk, hogy a hatékonyság javítása pusztán az emberi erő maximális kiaknázásával nem lehet reális cél, mert véges a rendelkezésünkre álló fizikai erő. Gépek nélkül tehát nem tartanánk ott, ahol most vagyunk. Nem javult volna emberek millióinak az egészsége, élelmezése, az átlagéletkor és népesség növekedése is alacsonyabb lenne. A hatékonyságot azonban egy véges kapacitással rendelkező bolygón nem lehet végletekig fokozni.

A Föld most érkezett el a kritikus pillanathoz. Túl sokan vagyunk és túl sok tárgyat állítunk elő, ami a bolygó természetes öngyógyító képességének a határáig ért.

A Counterpoint Research szerint a mobilgyártók 2021-ben csak az első negyedévben már 354 millió telefont értékesítettek, több százmilliárd dollár értékben. Ha a növekvő energiafogyasztási adatokat megvizsgáljuk, akkor jól látható, hogy 30 esztendő alatt hiába csökkent a járművek károsanyag-kibocsátása a felére, ha közben közel a háromszorosára hízott az értékesített ( és legyártott) járművek darabszáma. Miközben elektromos autózásról beszélünk, elfelejtjük, hogy ezeknek az autóknak a tervezett élettartama már nem 30, hanem az akkumulátorok kapacitásának csökkenése miatt csak 10 év, ami valószínűleg még ennél is rövidebb lesz, hiszen jön az új verzió, ami kicsit gyorsabb, kicsit kényelmesebb és kicsit nagyobb hatótávval is rendelkezik. Zöldnek lenni ma tehát elsősorban egy új üzletágban történő sikeres szereplést jelent, nem pedig globális szintű környezeti felelősségvállalást.

Ma a vidéken élő nyolcvanas éveiket taposó parasztemberek a legzöldebb aktivistái a bolygónak, ők azok, akik évtizedekig ugyanazt a ruhát hordják, ugyanazzal az autóval járnak és nem dobnak ki semmit, ami használható valamire.

Személyes kényelmünk maximalizálása helyett tőlük érdemes tanulni, azoktól akik a környezet önkéntes védelmét a saját élettapasztalataik mentén helyezik nap mint nap előtérbe. Lemondani a tárgyi világ lim-lomjairól nem mások feladata. Ez minden egyes bolygólakos egyéni felelőssége. Nekünk kell nemet mondanunk a kétévente cserélt mobilokra, autókra, tv-re, luxus ingatlanokra és utazásokra, hogy a bolygó képes legyen levegőhöz jutni, mi pedig rohamléptekben kezdjük eltakarítani a környezetbe juttatott szemetet, innovációs tőkénket pedig ennek felszámolására és környezetkímélő hasznosítására kell fordítanunk. Ez gyökeres változást kell, hogy hozzon a közgazdaságban is. Új modelleket kell kidolgozni, amelyek ösztönzőleg hatnak a környezettudatos vállalkozások növekedésére, az innovációk tartalmát pedig annak környezeti, szociális hasznossága, a termék teljes életciklusa, újrafelhasználásának az ökológiai lábnyoma alapján kellene értékelni. Mivel a fenntartható termékek fejlesztése akár 8-10 évet is igénybe vehet, vagyis ennyi idő alatt hozhatnak ezek az újdonságok valódi innovációs tartalmat, a vállalkozásoknak is be kell rendezkedniük a hosszú távú kutatás-fejlesztés-értékesítés-újrahasznosítás értéklánc fenntartására, amelyhez kormányzati, uniós és globális pénzügyi támogatási programokat kell majd kidolgozni. A jövő gazdasága a környezet köré kell, hogy épüljön, és nem a tőke, a profit köré. A jól létet ugyanis nem a pénz, hanem aktuális életminőségünk határozza meg. A hagyományos, GDP alapú mutatókat ezért le kell cserélni a tiszta levegő, víz, föld, élelmiszer négyesfogatára kidolgozott rendszerekre.

A klímaválság okozta kihívásokat rövid távon pusztán innovációval nem lehet megoldani. Ha figyelembe vesszük, hogy az első napelemek üzembe helyezése és széleskörű elterjedése között 50 év is eltelt, akkor látható, hogy az ilyen típusú alternatív energiatermelési megoldások bevezetéséhez, általános elfogadtatásához nagyon hosszú időtávlatokban érdemes csak gondolkodni.

A megoldás kulcsát véleményem szerint ezért részben a fogyasztás drasztikus csökkentésében és a tartós fogyasztási cikkek előállításának a kizöldítésében együttesen kell keresni.

Jómagam lassan egy éve élek a családommal együtt életvitelszerűen egy úgynevezett off-grid gerendaházban, amelyet kifejezetten a jövőre gondolva terveztem és építettünk meg. Minden energiát magunk állítunk elő, nem kapcsolódunk hálózatra és olyan energiatárlóval rendelkezünk, amely akár 100 év múlva is működőképes. Emellett nem használunk kémiai anyagokat, amit lehet, azt magunk állítunk elő teljesen lebomló anyagokból. Saját szennyvíztisztítónk van, amelynek a tisztított vizét locsolásra használjuk. A napi megtermelt energiánál soha nem használunk többet, sőt, a többletet estére, vagy a rosszabb időjárási körülményekre is ügyelve eltároljuk. Ehhez mindent újra kellett gondolnunk az addigi életünkből. Éjszaka csend van és sötét. Mint 100 éve dédszüleink korában. Csak most az invertert kapcsolom le, és nem a gyertyát fújom el.

