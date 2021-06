Alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, tovább folytatódik az esés

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Múlt héten a Fed szerdai kamatdöntése után elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, miután a jegybank szigorúbb hangnemet ütött meg és 2023-ra kamatemelést prognosztizált. Ezt követően tovább rontotta a hangulatot múlt pénteken, hogy a St. Louis-i Fed elnöke már jövő év végére várja a kamatemelést, ezek után pedig nagyobb eséssel zártak az amerikai tőzsdék, a rossz hangulat pedig kitart ezen a héten is, hiszen Ázsiában is estek a vezető indexek, a Nikkei több mint 3,5 százalékkal került lejjebb, és a nyitást követően az európai indexek is mínuszban járnak, a magyar tőzsde is lejjebb került.