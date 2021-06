Ez már tényleg kínzó: az éttermekben is drágulás vár a magyarokra

Az előttünk álló hetekben érkező több jogszabályváltozás is abba az irányba mutat, hogy a már jelenleg is zajló komoly vendéglátóipari áremelkedés tovább gyorsul. Augusztus elsejétől például megszűnik a tavaly november óta érvényben lévő kedvezményes áfakulcs az ételkiszállítás és elvitelre vásárlás esetén. Néhány nap múlva pedig már nem lehet forgalomba hozni bizonyos műanyagokat, ez pedig magasabb költségvonzattal jár az éttermek és más vendéglátóegységek számára. Ezeket a magasabb költségtételeket - az emelkedő bérigényekkel párosulva - nem tudják lenyelni az üzemeltetők, ezért a fogyasztók drágulásra számíthatnak az éttermekben. Az aktuális nyári piaci helyzetet a szektor érdekképviseleteivel jártuk körül.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések során az éttermeknek és más vendéglátóhelyeknek is be kellett zárniuk, az éttermek csak házhoz szállításra szolgálhatták ki a vendégeket. A szektort érintő negatív hatások ellensúlyozása érdekében a kormány tavaly novemberben arról is döntött, hogy átmenetileg 27%-ról 5%-ra csökken az elvitelre, vagy házhoz szállításra kért ételek áfakulcsa.

augusztustól MEGSZŰNIK AZ ELVITELRE, VAGY HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRA KÉRT ÉTELEK KEDVEZMÉNYES ÁFAKULCSA.



Ezzel visszaáll a 2020 november előtti állapot, vagyis a helyben fogyasztás kedvezményes áfakulcs mellett adózik, viszont az elviteles vásárlás a normál áfakulccsal. A kormány még 2016-ban döntött arról, hogy a kétfajta fogyasztást megkülönbözteti az adózásban is: így 2017 januárjától 27% helyett 18% volt az éttermi fogyasztás áfakulcsa, majd 2018-tól csökkent ez 5%-ra. A cél itt az volt, hogy fehéredjen a gazdaság és legyen a szolgáltatóknak mozgásterük a bérfejlesztésre. Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint ez a lépés nagyrészt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ugyanakkor a gyakorlatban furcsa helyzeteket is előidézett és előidézhet újra, hiszen augusztustól visszaáll a két típusú fogyasztás megkülönböztetése.

A szakember a Portfolio-nak felidézte, hogy már korábban is nehezményezték azt, hogy az elvitel során valaki többet fizessen egy adott termékért, mintha helyben fogyasztaná.

Kovács László mindennapos, a gyakorlati kiszolgálást megnehezítő példákat is felsorolt érdeklődésünkre. Ilyen például egy olyan eset, amikor egy balatoni fagylaltozóban egy nyári diákmunkásra van bízva, hogy megítélje azt, hogy a vendég igazat mond-e akkor, amikor megkérdezi tőle, hogy elviszi vagy helyben fogyasztja a terméket. Hiszen, amikor a helyben fogyasztást választja, akkor kedvezményes áfával kell adni, ugyanakkor ha elviszi, akkor kötelezően a magasabb áfát kell felszámolnia. Kovács László szerint ez egy paradox helyzet, és a büntethetőség kockázata is benne van a levegőben. Úgy véli, hogy felmerül kérdésként, hogy

egy szolgáltatással csökkentett termék miért kell, hogy többe kerüljön?!

Az általa említett másik példa is igazi hungarikum szerinte, ez pedig a szódavíz esete. Ez sem helyben készül, így azt is 27 százalékos áfával kell értékesíteni, ugyanakkor a helyben készített ipari szódagéppel készült szódavizet már 5 százalékos áfával szükséges a pénztárgépbe ütni.

A törvényalkotók figyelmét ezekre a kérdésekre már számtalanszor felhívták, azonban eddig még nem vették figyelembe a szakma észrevételeit, pedig az elengedhetetlen az élhetőbb vállalkozói környezet kialakulásához.

Ha a vendéglátóhely úgy dönt, hogy egy termék esetében az elviteles és a helyben fogyasztás végső fogyasztói árát nem különbözteti meg, akkor a nettó ár lesz különböző, ebben az esetben pedig egy elviteles rendelés esetén a vállalkozónál kevesebb pénz marad a magasabb áfatartalom miatt, ami számára hátrányt jelent üzletileg.

Közben arra is felhívta a figyelmet, hogy

ELVITELES TERMÉKEK ESETÉBEN A KÖLTSÉGEKET OLYAN MEGKÜLÖNBÖZTETETT TÉNYEZŐK IS EMELHETIK, MINT PÉLDÁUL A KISZÁLLÍTÁS ÉS A CSOMAGOLÁS DÍJA.

Az utóbbi kapcsán kiemelte, hogy a júliustól életbe lépő új szabályok miatt megkezdődik egyes műanyag eszközök alkalmazásának (egyszer használatos tányér, evőeszköz, pohár) kivezetése, azok várhatóan drágább termékre történő cseréje miatt tovább fájhat a vendéglátósok feje. A még meglévő készleteket a vállalkozók felhasználhatják, de július 1-től az egyszer használatos termékekből csak lebomlókat lehet majd használni.

Flesch Tamás, a Magyar Éttermek és Szállodák Szövetségének elnöke szintén azt emelte ki, hogy a különböző áfa jelenléte nem egy szerencsés szituáció, és abszolút a szektor érdekeit szolgálná, ha maradna az egységes, kedvezményes áfa. A jogszabályi polémiát nem lenne rossz tisztába tenni.

A vendéglátószektor nagyon nehéz időszakát éli, hiszen sújtották azt a pandémia miatt bevezetett intézkedések, de a különböző áremeléseket sem tudja magára vállalni az ágazat. Ugyanakkor kérdéses, hogy ez milyen hatással lesz majd a fogyasztói szokásokra.

A vendéglátóiparban komolyabb drágulás tapasztalható jelenleg,

ennek hátterében több tényező áll, például az alapanyag és a csomagolóanyag drágulása, de a rezsi és a bérek emelkedése is sarkalatosnak tekinthető. Úgy véli, hogy az áfakulcs visszaállításának egy részét a vendéglátós megpróbálják áthárítani a vendégekre olyan mértékben, amit elbír majd a piac.

Kovács Lászlóhoz hasonlóan Flesch Tamás is megemlítette a júliustól életbe lépő környezettudatos csomagolásra történő átállást. Várakozása szerint ennek a költségét az éttermek nem tudják magukra vállalni a szűk árrésükből, így ez valószínűleg a fogyasztóra hárul majd.

A csomagolóanyag drágulása akár 10-20 százalékkal is növelheti a végfelhasználói árakat.

