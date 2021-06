Megszólaltak az elemzők az MNB kamatemeléséről

Az MNB Monetáris Tanácsa 0,9%-ra emelte az alapkamatot keddi ülésén. A lépéssel kapcsolatban az elemzők elsősorban azt emelték ki, hogy a következő időszakban akár havonta is jöhet újabb és újabb szigorítás.

A fogyasztói árak májusban is 5,1 százalékkal emelkedtek éves bázison, mely jelentősen meghaladja a jegybank toleranciasávjának felső szélét. A gazdaság újraindulása miatt a következő hónapokban számíthatunk a szolgáltatások árának jelentős drágulására is, mely az előző hónapban mindössze 2,1 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az alacsony bázis hatása még júniusban is jelen lesz, majd némi enyhülést követően novembertől ismét számolhatunk vele. A jegybank által kiemelten figyelt maginflációs mutató 3,4 százalékos volt májusban, mely szintén emelkedő tendenciát mutat – olvasható az Equilor keddi kommentárjában. A brókercég szakemberei szerint tehát az infláció miatt indokolt volt az MNB szigorítása.

Az Equilor hozzáteszi, hogy az USA és az eurózóna eltérő növekedési és inflációs pályája miatt várhatóan a Fed hamarabb mozdul majd el a jelenlegi laza monetáris kondícióktól a szigorítás felé. Erre már tett óvatos utalást az amerikai jegybank a múlt héten.

A következő hónapokban az inflációt várhatóan visszahúzza az üzemanyagárak növekvő bázisára, míg a dohánytermékek jövedéki adóemelése jövő év áprilisáig kiesik a bázisból, ami 1,2 százalékponttal csökkentheti az inflációt. A nyersanyagárak robbanásszerű emelkedése azonban jelentős felfelé mutató kockázatokat jelent, mivel számottevő másodkörös hatással járhatnak – emelte ki Suppan Gergely, a Takarékbank szakembere.

Suppan az év végére 1,5%-ig emelkedő alapkamatra számít, ugyanakkor szerinte 2022 elején véget is érhet a most kezdődött kamatemelési ciklus, 1,65%-on lehet az irányadó ráta csúcsa.

A várakozásoknak megfelelően az egyhetes betét szintje a jegybanki alapkamattal egy szintre, 0,9 százalékra emelkedett. Szintén a várakozásoknak megfelel, hogy az NHP Hajrát a keret kimerülésével kivezetik, ám az eszközvásárlási program egyelőre fennmaradt. A Tanács közleményéből kiderül, hogy a mostani szigorítás nem egyedi, hanem egy kamatemelési ciklus kezdete, melynek további lépéseiről a jegybank Monetáris Tanácsa havi ülésein dönt, azaz nem feltétlenül csak negyedévente történhet kamatemelés – kommentálta a döntést Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató közgazdásza.

Szerinte némileg meglepetés ugyanakkor, hogy a jegybank idei inflációs várakozásait 4 százalék fölé, azaz a célsávon kívülre emelte. A jegybank tehát a korábbinál nagyobb hangsúlyt fordít az egyensúlyi mutatók javítására, melynek része az elsődleges célját jelentő infláció is – foglalta össze.

Címlapkép: Getty Images