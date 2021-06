A londoni elemzők még találgatják, mikor, meddig és milyen sűrűn emel kamatot az MNB

Londoni pénzügyi elemzők előrejelzése szerint rövid, gyors, meredek ütemű monetáris szigorítási ciklus kezdődött a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden bejelentett kamatemelésével. A City elemzői közösségében ugyanakkor eltérnek a vélemények az MNB további kamatemeléseinek várható ütemezéséről és az egyes emelések valószínű mértékéről is.

A magyar jegybank monetáris tanácsa a széleskörű elemzői várakozásnak megfelelően 30 bázisponttal 0,90 százalékra emelte kedden alapkamatát. A kamatfolyosó nem módosult. Liam Peach, az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics feltörekvő piacokkal foglalkozó közgazdásza kedd esti helyzetértékelésében kiemelte, hogy az MNB 5 százalékról 6,2 százalékra emelte a magyar hazai össztermék (GDP) idei növekedésére szóló előrejelzését, ugyanakkor nem módosította a 2022-re és 2023-ra adott 5,5, illetve 3,5 százalékos növekedési prognózisát. Az elemző közölte, hogy a Capital Economics az MNB-nél derűlátóbban ítéli meg a magyar gazdaság növekedési kilátásait: a ház várakozása az, hogy a magyar GDP-érték az idén 6,8 százalékkal, jövőre 5,5 százalékkal, 2023-ban 4,5 százalékkal bővül. A cég prognózisa szerint az idei egész évi átlagos magyar infláció 4,3 százalék lesz, vagyis meghaladja az MNB felső tűréshatárát.

Liam Peach kifejtette: a Capital Economics nem gondolja, hogy a magyar jegybank most kevésbé toleráns az inflációval szemben, mint korábban. A ház értelmezése szerint az MNB reakciófüggvényében továbbra is elsőbbséget kap a kamatok alacsonyan tartása, de a jegybank szigorító alapállásra helyezkedik, ha az infláció - ahogy most is - jelentősen túllépi felfelé a 2-4 százalékos célsávot. A Capital Economics ennek alapján úgy tartja, hogy

az MNB kedden kezdődött szigorítási ciklusa csak addig tart, amíg az infláció 4 százalék felett jár, vagy ameddig fennáll annak a kockázata, hogy e szint felett marad.

Liam Peach közölte: a Capital Economics azzal számol, hogy a magyarországi infláció jövő májusig 4 százalék felett marad. A közgazdász szerint a ház mindezt egybevetve a monetáris tanács következő három olyan kamatdöntő ülésén vár további kamatemeléseket, amelyekkel egy időben az MNB új inflációs jelentéseket is kiad. A Capital Economics előrejelzése ennek alapján az, hogy a magyar jegybank szeptemberben, decemberben és jövő márciusban jelent be egy-egy 20 bázispontos emelést, és így az MNB jelenlegi kamatemelési ciklusa várhatóan az 1,50 százalékos alapkamat eléréséig tart.

Az előrejelzés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az MNB kisebb meglepetést okozva tegnap azt jelezte, hogy havonta fognak dönteni arról, hogy milyen mértékű szigorítást hajtsanak végre. Ezt a piac nagy része úgy értelmezte, hogy nem negyedévente, hanem havonta lesznek kamatemelések.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja előzetesen a londoni konszenzusnál magasabb, 40 bázispontos alapkamatemelést várt keddre az MNB részéről. Értékelésükben most azt írják, hogy a monetáris tanács útmutatásának keddi módosításai alapján azzal számol, hogy a magyar jegybank már júliusban, augusztusban és szeptemberben bejelent egy-egy 15 bázispontos kamatemelést és így 1,35 százalékos alapkamaton fejezi be a mostani szigorítási ciklust. A Morgan Stanley londoni elemzői hangsúlyozták, hogy ők eredetileg 1,25 százalékos alapkamatig tartó emelési ciklust valószínűsítettek.

Kiemelték ugyanakkor azt a véleményüket, hogy a szeptemberi kamatdöntő ülés döntő fontosságú lesz, ezért különös figyelemmel kell kísérni, mivel akkor valószínűleg képet lehet alkotni arról, hogy fennáll-e még további kamatemelési kockázat az MNB részéről az idei negyedik negyedévben.

A Morgan Stanley londoni elemzőstábja közölte mindazonáltal, hogy várakozása szerint a magyarországi infláció 2022-ben kissé veszít lendületéből, és ennek alapján a ház a legvalószínűbbnek azt tartja, hogy az MNB szeptember után már nem módosítja alapkamatát.

