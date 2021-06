Érvényben maradnak az utazási korlátozások a repülővel érkezőknek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Míg a közúti, vasúti és vízi határokon korlátozás nélkül léphet be bárki a szomszédos államok területéről Magyarországra, addig azok számára, akik repülővel érkeznek az országba, továbbra is érvényben maradnak az utazási korlátozások, így a védettségi igazolvány ellenőrzése is.