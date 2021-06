Külföldön is felfigyeltek a magyar tanulmányra: a helytelen alvás növeli a szívroham kockázatát

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Akár a keringési betegségek kialakulásának rizikóját is növelheti a szociális jetlag nevű jelenség, ami alatt a szabad- és munkanapok alvási időszakának eltérését értjük - derül ki a Semmelweis Egyetem szerdai közleményéből. Amennyiben rendszeresen akár több órás eltérés is van a kettő között, az hatással van a szívműködés idegi szabályozására is. A tanulmányt egy vezető idegtudományi folyóirat nemrég beválogatta az elmúlt időszak legjelentősebb publikációi közé.