Védettségi igazolvány: Megszólalt a virológus professzor a legújabb magyarországi lazításokról

Van annak kockázata, hogy a kormány feloldja a védettségi igazolvány szükségességét az éttermekben és a szálláshelyeken – mondta a Portfolio megkeresésére Rusvai Miklós virológus professzor.

A döntéshozók mindig figyelembe veszik a kockázatokat növelő és a kockázatokat csökkentő tényezőket. A viszonylag magas átoltottság és a nyári időjárás – ami nem kedvez a vírus terjedésének – csökkenti a kockázatokat – mondta Rusvai Miklós arra a kérdésre, hogy a kormány miért oldhatja fel a védettségi igazolványok megkövetelését bizonyos szolgáltatások igénybevételénél. Azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy vannak és eddig is voltak már kockázatokat növelő tényezők, amelyek a vírus terjedésének veszélyét rejtették magukban. Ilyenek a tömegrendezvények, a koncertek, a foci Eb teltházas budapesti meccsei, valamint a koronavírus delta (korábbi nevén indiai) variánsának megjelenése, amelyet már Magyarországon is kimutattak. Rusvai elmondta: a delta variáns minden korábbi vírusvariánsnál gyorsabban terjed, amit már több európai országban láthatunk.

Ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor az intézkedések feloldása, vagyis a védettségik megkövetelésének eltörlése rejt magában kockázatot, de nem fog elindítani egy újabb nagy járványhullámot

– mondta Rusvai Miklós. A lazítás miatt nagyon fontosnak nevezte, hogy a kormány folyamatosan monitorozza a szennyvíz-adatokat – hogy milyen mértékű a koronavírus koncentrációja –, és ha bármi előjele van annak, hogy kedvezőtlenül alakul a vírus jelenléte, akkor kellő lelki erő kell, hogy bizonyos intézkedéseket visszaállítson Magyarország – hangoztatta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette a kormány szerdai ülésének döntéseit, ezek szerint 5,5 millió beoltottnál jelentős könnyítések jönnek a járványügyi védelmi intézkedésekben. "Amikor az 5,5 millió oltottat elérjük, megszűnik a kötelező maszkhasználat, nem kell védettségi igazolás strandokra, szállodákba és fürdőkbe, éttermekbe. A belső terekben sem lesz szükséges a maszkhasználat a főszabály szerint" - jelentette be Gulyás Gergely. Azt is hozzátette, hogy a sportrendezvényeken, a koncerteken, a fesztiválokon és az éjszakai, zenés szórakozóhelyeken marad a védettségi igazolvány.

A csütörtök reggeli adatok szerint 5 445 544 fő kapta meg idehaza az első oltását (ez a június 23-i állapotokat mutatja). A Portfolio számításai szerint a jövő hétre már elérjük az 5,5 milliót.

Rusvai szerint aki csak az egyik oltást adatta be, hogy megkapja a védettségit, most lehet, hogy nem fogja felvenni a másodikat. A professzor azonban nagyon fontosnak nevezte, hogy mindkét oltást felvegye mindenki, mert csak így szerezhető teljes védettség. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a népesség 20-25%-a gyakorlatilag semmilyen ösztönzővel nem vehető rá arra, hogy beoltassa magát, ezt mutatják a nemzetközi adatok is.

Rusvai szerint könnyen lehet, hogy őszre sokaknak csökken az immunizációs szintje, főleg azoknak, akik csak egy oltást kaptak, vagy kettőt, de már nagyon régen, közel egy éve oltatták be magukat. Voltak olyanok is, akiket kevésbé immunogén vakcinával oltottak, őket is újra kell oltani ahhoz, hogy októberben, amikor a légzőszervi betegségek terjedni kezdenek, ne legyen probléma Magyarországon.

Címlapkép: Getty Images