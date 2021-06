Koronavírus: nyári járványt hozhat a delta variáns

Mindössze két héttel ezelőtt jelentette Orbán Viktor miniszterelnök egy személyesen tartott kormányinfón, elveszik azoktól a védettségi igazolványt, akik nem veszik fel a második koronavírus elleni oltást. Ma délelőtt viszont már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte, hogy 5,5 millió beoltottnál jelentős könnyítések jönnek a járványügyi védelmi intézkedésekben. Nemcsak a kötelező maszkhasználat szűnik meg, hanem a védettségi igazolvány sem lesz kötelező a hotelekben, az éttermekben, a strandokon és a fürdőkben. Csak az úgynevezett tömegrendezvények látogatását kötik továbbra is a védettségi igazolvány meglétéhez. A szállodákat és az éttermeket üzemeltető vállalkozók üdvözölték a döntést és ugrásszerű keresletnövekedésre számítanak. A magyar védettségis szabály miatt már azzal is versenyeznie kellett a hazai turisztikai szektornak, hogy külföldre sokszor könnyebb volt elmenni nyaralni, mint belföldre. Ez a helyzet most megoldódik.