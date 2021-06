Kiakadt a szakszervezet: brutális hőségben, 45 fokban dolgoznak, ihatatlan védőitalt kapnak az emberek

László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke azt mondta, hogy a régebbi, 60-80 éves, gyakran üvegtetővel épült csarnokokban nehéz biztosítani a megfelelő hőmérsékletet. Az egyik ilyen üzemben már a hét elején 45,8 fokot mértek az esti órákban is. Egy másik gyárban a hűtött levegő befújása közelében dolgozók fagyoskodnak, a csarnok másik felében viszont 32 fok van.

A Vasas alelnöke szerint ahol ez az anyagok miatt fontos, például ahol orvostechnikai eszközöket gyártanak, ott odafigyelnek a megfelelő hőmérsékletre, egy fémipari üzemben viszont már 35-38 fokban kénytelenek dolgozni a munkások. A gyárak több mint felében nem akarnak vagy nem tudnak foglalkozni ezzel, és sokszor csak látszatintézkedéseket hoznak.

De van, hogy egyszerűen csak nem figyelnek oda: egy szombathelyi üzemben például tavaly az éjszakai műszak elől elzárták az ivókutat. Előfordul, hogy a védőital ihatatlan és büdös, van, hogy elérhetetlen messzeségben, a csarnok másik végében található az ivókút, mert a hatékonyság érdekében túlzsúfolják az üzemeket. Amíg a dolgozó odamegy, addig is ki kell jelentkeznie kártyájával a munkaállomásáról, az időt pedig mérik, és ha túl sokat van távol, azt szigorúan szankcionálják. Vannak persze jó példák is, amikor a cég még hazafelé a buszon is ásványvizet oszt – mondja László Zoltán, aki szerint a munkakörülmények megfelelő volta a legtöbbször a helyi vezetők emberséges vagy embertelen hozzáállásán múlik.

Sokszor ugyanazon cégen belül két különböző telephelyen teljesen ellentétes bánásmódot tapasztalnak a dolgozók. A Vasas ezért kiemelten törekszik arra, hogy mindenütt legyenek munkavédelmi képviselőik, és az elmúlt években számos helyen tudtak sikereket elérni. Úgy véli: a dolgozók megfelelő komfortérzete a cégeknek is érdeke, főként az iparban újra érezhető munkaerőhiány idején, hiszen a munkavállalók egyre öntudatosabbak, és egyre inkább figyelnek a fizetés mellett ezekre a szempontokra is a munkahely megválasztásakor.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkavédelmi főosztályának felhívása szerint a zárt téri munkahelyeken megfelelő hőmérsékletet, vagy védőitalt, azaz 14-16 fokos ivóvizet kell biztosítani a dolgozóknak, és be kell iktatni rendszeres pihenőket is egy hűvösebb környezetben. A légtechnikai- és klímaberendezések hatékonyságáról gyakrabban kell meggyőződni, gondoskodni kell karbantartásukról, tisztításukról.

