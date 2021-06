Koronavírus: több térségben romlik a helyzet, de mi most kicsit nyugodtabbak lehetünk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Világszinten már 180 millió fő fölé emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma, az elhunytaké 3,9 millióra, és például néhány dél-amerikai, illetve távol-keleti országban megint rohamosan terjed a járvány, az ausztrál fővárost pedig hirtelen két hét teljes lezárásra ítélték. Európa nagy részén most még kedvező a járványhelyzet, de a delta variáns terjedése több helyen nyugtalanítóan intenzív és például egyes a spanyol-portugál régiókban sárga-vörös színkódot kaptak. Idehaza hétvégén nincs friss adatközlés, de a péntekig ismert folyamatok egyelőre továbbra is azt mutatják, hogy nagyon lassan terjed a járvány amellett is, hogy már hetekkel ezelőtt bejelentett ék a delta variáns itthoni megjelenését is. Friss híreink szombaton a koronavírus-járványról.