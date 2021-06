Olaszország, Görögország, Ausztria, Németország: mit tegyünk, ha nem elég a védettségi igazolvány?

Sokan terveznek idén is tengerparti nyaralást, azonban szinte naponta érkeznek hírek azokról a módosításokról, amelyek a turisták beutazási feltételeire vonatkoznak. A Telex cikke összegyűjtötte, hogy a magyarok körében legnépszerűbb tengerparti országokba a legfrissebb információk szerint milyen feltételekkel utazhatunk, valamint kitér Ausztria és Németország beutazási feltételeire is.

A magyar külügy már megállapodott a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról olyan tengerparttal rendelkező országokkal, mint Törökország, Szlovénia, Montenegró, Horvátország és Ciprus, de Szardínia is jó célpont, amely ugyan Olaszország része, de a szigeten nincs beutazási korlátozás. Mi a helyzet a többi népszerű országgal?

Olaszország

Az oltási igazolvány helyett azt kell igazolnunk, hogy átestünk a fertőzésen vagy van 48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR-tesztünk, amiről angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus formátumú igazolás szöükséges. Ám magát a tesztelést a belépésnél azok sem ússzák meg, akik be vannak oltva vagy covidosok voltak. Hatéves kor alatt nincs teszt.

Görögország

A mediterrán országba (12 év felett) akkor utazhatunk, ha van három napnál nem régebbi negatív PCR- vagy 48 óránál nem régebbi rapid/antigéngyorstesztünk. Ez sem kell, ha van magyar oltási vagy védettségi igazolványunk (a szputnyikosok és a sinopharmosok is mehetnek). Indulás előtt érdemes ellenőrizni, hogy az általános utazási szabályok alól kivétel-e a sziget, ahová tartunk.

Ausztria

Nyugati szomszédunkba azok utazhatnak, akiknek van

48 órán belüli antigén- vagy 72 órán belüli PCR-tesztjük, vagy

angol vagy német nyelvű orvosi igazolásuk arról, hogy hat hónapon belül átestek a koronavírus-fertőzésen (három hónapon belüli antitestteszttel is igazolható), vagy

angol vagy német nyelvű dokumentummal igazolni tudják, hogy „uniós” oltást kaptak, és legalább az első oltás óta eltelt 22 nap. A Szputnyikkal oltott magyaroknak marad az első két opció, a Sinopharm-vakcina viszont itt megfelelő. A magyar védettségi igazolványt ellenben nem fogadják el.

Németország

A beutazáshoz 48 óránál nem régebbi in vitro antigénteszt vagy maximum háromnapos PCR-teszt szükséges, vagy „uniós” oltás (a második dózis utáni 14. naptól lehet beutazni), de az is elég, ha igazoljuk 28 napnál nem régibb PCR-teszttel, hogy voltunk covidosok, sőt az is jó, ha van igazolás a korábbi fertőzöttségről és van mellé egy unióban elfogadott oltásunk. Szputnyikosok, sinopharmosok tehát az antigénteszttel vagy PCR-teszttel mehetnek, az igazolást papíralapon vagy digitálisan német, angol, francia, olasz vagy spanyol nyelven lehet bemutatni.

Ha nem a fenti listáról választunk célpontot, mindenképpen érdemes a konzuli szolgálat oldalára ellátogatni, ugyanis Lengyelország mellett Dánia és Franciaország sem fogadja el a keleti vakcinákat, míg Spanyolország például a kínait elfogadja, de az oroszt nem.

