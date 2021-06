Újabb járványhullám indul a világ legátoltottabb országaiban - Figyelmeztető jel Magyarországnak

"Mindez azt jeli, hogy Izraelben és az Egyesült Királyságban elindult az újabb járványhullám" – magyarázta a jelenséget Vattay Gábor egyetemi tanár, az ELTE TTK Fizikai Intézetének munkatársa a Növekedés.hu online gazdasági lap által szervezett Medicina konferencián. A járványmodellezéssel foglalkozó szakember elmondta: az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 15 naponként duplázódik. A vírus dupla sebességgel terjed, mint a korábbi variációi és dupla halálozási rátát jósolnak a szakértők.

Az újabb járványhullámok ellen az jelentené a legnagyobb biztonságot, ha 99 százalékos hatékonyságú vakcinával lenne beoltva a lakosság 100 százaléka. Ha ugyanis nem elég hatékony a vakcina, hasonló jelenség játszódik le, mint az antibiotikum rezisztencia kialakulásánál. Ha a vírusnak marad tere szaporodni, akkor lesz alkalom a mutációk létrejöttére - magyarázta a kutató.

Az egyre agresszívebb változatoknak pedig lesz idejük „megtanulni kikerülni” védőoltást is. Azaz az alacsony hatású vakcinák „kinevelik” az újabb mutációkat.

A The New York Times felhívta a figyelmet, hogy bajba kerülhetnek azok az emberek is, akik kínai vakcinát kaptak, mert Bahreinben, Chilében, Mongóliában és a Seychelle-szigeteken, ahol túlnyomó többségben ezt a készítményt alkalmazták, a magas átoltottság ellenére is sokan fertőződtek meg. Igaz, a beoltottaknál kevésbé súlyos a betegség lefolyása.

Magyarországon kifejezetten súlyos probléma, hogy a kínai vakcinával oltott, főként 60 évnél idősebbek egy részénél vélhetően nem alakult ki védettség. A Sinopharmból mintegy 500 ezer adag vakcinát főként az idősek körében használtak fel. Falus Ferenc egykori tiszti főorvos szerint

20-30 százalékot is elérheti azok aránya, akiknél a Sinopharm nem váltott ki immunválaszt.

Ennek ellenére a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a minapi közleményében meg is tiltotta, hogy az orvosok egy harmadik oltást adjanak be.

Duda Ernő virológus professzor szerint nem is csak egy harmadik oltást kellene kínálni a Sinopharm hatásosságában elbizonytalanodottaknak, hanem esetükben egy újabb oltási ciklusra lenne szükség. A professzor hozzátette: a negyedik hullám berobbanásának megelőzéséhez továbbá minél többeket kellene beoltani őszig a vírust legjobban terjesztő tizenévesek és a fiatal felnőttek közül. Segíthetne a kárenyhítésben, hogy a nyár végén, amikor remélhetőleg kevés lesz a fertőzött, valamennyi kontaktot fel kellene kutatni és elkülöníteni.

