Január óta nem volt annyi fertőzött Nagy-Britanniában, mit most

A brit egészségügyi minisztérium szerdai ismertetése szerint január vége óta nem szűrtek ki Nagy-Britanniában annyi új koronavírus-fertőződést, mint most, de a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedésekről és a halálozásokról szóló adatok továbbra is messze elmaradnak az év eleji tetőzés idején mért számoktól.

A brit kormány szerda este közölte azt is, hogy szeptembertől az oltásügyi vegyesbizottság (JCVI) ajánlására újabb oltási kampány indulhat, amelynek célja az első két vakcinadózis hatását erősítő harmadik - booster - oltási adag beadásának felajánlása a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportoknak.

A szaktárca szerdán közzétett napi beszámolója szerint az elmúlt 24 órában 26 068 koronavírus-fertőzéses esetet azonosítottak szűrővizsgálatokkal országszerte. A grafikonos visszatekintő kimutatás szerint ennél több új napi fertőzést legutóbb január 29-én mutattak ki: aznap 29 079 koronavírus-szűrési lelet bizonyult pozitívnak. A szerdai összesítés alapján az utóbbi egy napban 14-en haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Január 29-én 1245, az akkori tetőzés csúcsán, január 20-án 1820 halálos áldozata volt 24 óra alatt a nagy-britanniai koronavírus-járványnak, vagyis a jelenlegi napi halálozási szám az év eleji adatoknak alig az egy százaléka. A halálos áldozatok napi száma legutóbb február 10-én haladta meg az ezret, március 23. óta egyetlen napon sem érte el a százat, június eleje óta pedig jellemzően nulla és húsz között mozog. Jelenleg 1720 pácienst ápolnak kórházban Covid-19 betegséggel. A januári tetőzés idején megközelítette a 40 ezret a Covid-19 miatt kórházi kezelésre szoruló betegek száma.

A brit közegészségügyi szakértők egyöntetű véleménye szerint az oltási kampány sikerét jelzi, hogy mára teljesen elszakadtak egymástól az újonnan kimutatott koronavírus-fertőződések, illetve a kórházi kezelést igénylő megbetegedések és a halálozások számát jelző görbék.

Sajid Javid egészségügyi miniszter a londoni alsóházban e hét elején tartott beszámolójában elmondta: az angliai közegészségügyi szolgálat legfrissebb modellszámításai szerint a koronavírus elleni oltások eddig több mint 27 ezer ember életét mentették meg Nagy-Britanniában, és több mint hétmillió esetben akadályozták meg a Covid-19 betegség kialakulását. Javid hozzátette: a vizsgálatok egyértelművé tették azt is, hogy két oltási dózis ugyanolyan hatékonysággal akadályozza meg a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedéseket a fokozattan fertőzőképes delta koronavírus-variáns esetében, mint az először azonosított alfa változat által megfertőzöttek körében. A miniszter bejelentette azt is, hogy a brit kormány a legfrissebb adatok alapján nem lát okot a koronavírus-járvány megfékezését célzó, még érvényben lévő utolsó korlátozások feloldásának további halasztására a július 19-re kitűzött - négy héttel elhalasztott - határnapon túl.

Az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint a felnőtt brit lakosság csaknem 85 százaléka - 44,7 millió ember - már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, közülük 32,9 milliónak - 62,4 százaléknak - a második oltási adagot is beadták.

A tárca szerda este bejelentette azt is, hogy a kormány mellett működő oltásügyi és immunizációs vegyesbizottság (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) - egyelőre előzetes - ajánlása alapján szeptembertől harmadik oltási adagban részesülhetnek a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok. Ennek célja a tájékoztatás szerint az, hogy az első két oltási dózis nyújtotta védelem kitartson a téli szezon közeledtével, és kiterjedjen az új koronavírus-variánsokra is.

Az új oltási program két szakaszból állna. Először az immunszupresszív kezelésben részesülők, illetve klinikailag valamilyen okból rendkívül veszélyeztetett 16 éven felüliek, az idősotthonok lakói, a 70 éven felüliek, valamint az egészségügyi és a szociális ellátás első vonalában dolgozók kaphatnák meg a harmadik dózist. A második szakaszban az 50 éven felüliek, a 16-49 év közötti korosztály valamilyen okból kiemelten veszélyeztetett tagjai, valamint az immunszupresszív kezelésben részesülőkkel egy háztartásban élő felnőttek részesülhetnének a koronavírus elleni harmadik oltási adagból. A JCVI szeptember előtt teszi közzé végleges ajánlását a program menetrendjére.

Címlapkép: Belinda Jiao/SOPA Images/LightRocket via Getty Images