Megjelent a kormánydöntés az újabb lazításról: viszlát maszk és védettségi igazolvány

A szerda esti Magyar Közlönyben meg is jelent a koronavírus-járvány terjedése miatt bevezetett korlátozó intézkedések feloldásának következő lépcsőfokát részletező rendelet. Már nagyon közel lehetünk a nagy fellélegzéshez.

Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet szerint 5, 5 millió beoltott után:

a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, nem kell majd maszkot viselni a közterületeken (közterületeken már most sem kell maszk), az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.

védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra

megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály)

családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.

sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.

az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására

A rendelet azt is kimondja, hogy az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba a fenti könnyítések.

A korábbi enyhítésekhez hasonlóan ezúttal is kimondja a rendelet, hogy "e rendelet hatálybalépésének naptári napját az élet és vagyonbiztonság védelméért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg".

A rendelet kapcsán megjelent kormányzati közlemény felhívja a még be nem oltottak figyelmét arra, hogy "a vírus továbbra is terjed Európában és még jelen van Magyarországon is. A betegség ellen a védőoltás jelenti a legerősebb védelmet. Mindenki számára továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló".

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba