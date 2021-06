Orbán Viktor: a visegrádi országoknak a világgazdasági változások nyertesei közé kell tartozniuk

A V4 magyar elnöksége azért dolgozik majd, hogy a megváltozott helyzetben a visegrádi országok a világgazdasági változások nyertesei közé tartozzanak - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a lengyelországi Katowicében.

A visegrádi csoport (V4: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) lengyel elnökségének végén tartott csúcstalálkozó sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kiemelte: a magyar elnökség célja a négy ország gyors gazdasági újraindítása, amelyhez beruházások kellenek, és azok akkor vannak, ha alacsonyak az adók, ezért nem támogatják az adóemeléshez vezető nemzetközi kezdeményezéseket. Fontos az infrastruktúra is, különösen észak-déli irányban vannak komoly lemaradások - tette hozzá.

A kormányfő további lényeges célként említette a biztonságot, amely szorosan összekapcsolódik a migrációval. Nem támogatják a migránsok kötelező szétosztását, és a jelenlegi egészségügyi helyzetben a migráció különösen nagy kockázatot jelent - mutatott rá. Megjegyezte: emellett sürgetik a nyugat-balkáni országok európai integrációját.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy intellektuális újraindításra is szükség van, ezért a visegrádi országok külön-külön és együtt is részt vesznek az EU jövőjéről szóló vitában. Úgy vélte, izgalmas és remélhetőleg sikeres is lesz a magyar V4-elnökség.

Orbán Viktor gratulált Lengyelországnak az elmúlt egy évben nyújtott teljesítményéhez, azt mondta, az elmúlt évtizedek legnehezebb évét fogta ki az ország a V4 elnökeként. A négy ország között azonban megmaradt az együttműködés, egyikük sem maradt egyedül a bajban - fogalmazott. Hozzátette: együttműködtek a külföldön rekedt emberek hazahozatalában, az eszközök szétosztásában, orvosokat küldtek és a vakcinák tekintetében is segítséget nyújtottak egymásnak.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány után a világ megváltozott, átrajzolták a világgazdasági és a világpolitikai status quót. Létrejött Ázsiában a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete és megvalósult a Brexit. Fontos a továbbiakban is jó kapcsolatot ápolni Nagy-Britanniával - szögezte le.

Arról is beszélt, hogy a V4-en belül is történtek fontos dolgok. Ha a négy ország egy entitás volna, a világ 17. legnagyobb gazdasága lenne, amelynek a növekedése kétszerese az EU-énak, az államadóssága az egész EU államadósságának csak a 4 százaléka, és Németország után itt dolgozik a legtöbb ember az unióban - sorolta. Hozzáfűzte: szorgalmas és dolgozni akaró országokról van szó.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kifejtette: a legfontosabb az infrastrukturális elmaradás leküzdése. A hidegháború idején az összeköttetések Kelet-Nyugat irányban épültek ki, ma is ezzel élünk, de a V4 szempontjából kulcsfontosságú lenne az Észak-Dél irányú összeköttetések kiépítése is - mutatott rá. Hozzátette: kérdés, hogy az EU pénzügyi lehetőségeiből mennyit tudnak bevonni e célok megvalósítására.

A miniszterelnök ugyancsak fontosnak nevezte, hogy Közép-Európa jelentős gazdasági súlyt képvisel az EU-ban, ezért "nem lehet úgy beszélni velünk", ahogy az utóbbi időben ez néha előfordult. Közép-Európa olyan súlyt képvisel az európai gazdaságban, amely tiszteletet parancsol - jelentette ki.

Kiemelte: nem fogadják el, hogy másik uniós tagállam mondja meg, hogy a magyar gyermekeket hogyan neveljék, hogy azt mondja, egy közép-európai országot térdre kell kényszeríteni. Ennek véget kell vetni, a közép-európai országok teljes jogú uniós tagállamok, amelyek komoly teljesítményt tettek le az EU asztalára, jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy az unió lépést tudjon tartani más térségekkel, és elvárják a nekik járó tiszteletet - hangsúlyozta. A V4 elnökségét Magyarország július 1-jén veszi át Lengyelországtól.

Címlapkép: Omar Marques/Getty Images