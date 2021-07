Magyarországon is elindult az uniós Covid-igazolvány, le is halt az EESZT oldala

Fontos dátum a mai a védettséggel rendelkezők számára: Magyarországon is életbe lépett ugyanis július elsejétől az egységes uniós Covid-igazolvány.

Csütörtök reggel hivatalosan is bejelentette a Koronavírus Tájékoztató Központ, hogy hazánk július elsején bevezeti az uniós védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covid-igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető.

A papír alapú igazolást az EESZT lakossági felületébe bejelentkezve lehetne elérni, azonban több olvasónk is jelezte, hogy jelenleg az EESZT felülete nem tölt be. Másoknak a digitális applikáció frissítése közben akadt gondjuk, ezek a hibaüzenetek fogadták őket. Mindez azt jelenti, hogy a magyar digitális Covid-rendszer újabb mérföldkőnél hasalt el.

Segítséget is adunk viszont az olvasóknak: az EESZT főoldala ugyan nem elérhető sok esetben, azonban ha valaki közvetlenül az EESZT uniós digitális Covid-igazolvány aloldalát keresi fel, azt még megteheti, ide kattintva.

Arról tegnap az elsők között számoltunk be, hogy megjelent az uniós oltási igazolványt szabályozó rendelet a közlönyben:

Az applikációval mi a helyzet?

A hivatalos Koronavírus Tájékoztató Oldalon az olvasható, hogy azoknak az állampolgároknak, akik az Európai Unión belül utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le, vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást.

A tájékoztatás arra is kitér, hogy az uniós Covid-igazolás az egész unióban egységes vizuális megjelenésű, kétnyelvű, digitális és papírformátumban is ingyenesen elérhető, QR-kóddal van ellátva. Az igazolás nem minősül útiokmánynak és nem kerül hivatalból kiállításra és sem megküldésre. Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti hatáskörben adják ki, érvényessége az összes uniós tagországra kiterjed, teljes körű alkalmazása 2021. július 1-jén lép életbe. Hazánk július 1-jétől a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást biztosít az uniós COVID-igazolással érkező külföldieknek.

Az igazolást legegyszerűbb elektronikus változatban letölteni - javasolja a Koronavírus Sajtóközpont. Arra kérik az Európai Unión belül utazni szándékozókat, hogy lehetőleg ezt a módszert válasszák, így elkerülhetik a személyes ügyintézést. Az EU kompatibilis elektronikus igazolás július 1-jétől a Magyarországon már május eleje óta működő mobilapplikáción keresztül is letölthető. A mobilalkalmazás neve: EESZT Lakossági (Apple/App Store), vagy EESZT alkalmazás (Google Play áruház). Az applikáció ügyfélkapus bejelentkezési adatokkal használható.

Ezek után sokakban felmerül a kérdés, akik már rendelkeznek applikációs védettségi igazolvánnyal, hogy mi a teendő, kell-e még frissíteni az alkalmazást vagy sem, a meglévő adatok az appban elegendőek lesznek és mindez megfelel az uniós Covid-passnak. Erre vonatkozóan azonban nem ad egyértelmű tájékoztatást sem a Koronavírus Tájékoztató oldal, sem az EESZT ide vonatkozó oldala.

A koronavirus.gov.hu oldal ezt írja ugyanis:

"Az igazoláshoz tartozó mobilalkalmazások publikálása is megtörtént az áruházakba, de azok jelen pillanatban még nem elérhetőek. A mobilapplikációk Európai Unió kompatibilis változatainak elérhetőségéről az eeszt.gov.hu felületen adunk további tájékoztatást. Az igazolásokon szereplő QR kód ellenőrzése majd csak az ellenőrző alkalmazás (EESZT Covid Control) EU kompatibilis verziójával lesz lehetséges, ha megtörténik az alkalmazás frissítése".

Az EESZT ide vágó felülete pedig ezt írja:

"FIGYELEM! Ezen a felületen frissítjük az információkat a mobil applikációink Európai Unió kompatibilis változatainak elérhetőségéről. A jelenleg használt magyar jogszabályoknak megfelelő verziót le kell cserélni az új, EU-s jogszabályoknak megfelelő verzióra, ha azok megjelennek az alkalmazásáruházakban".

Vagyis megítélésünk szerint a meglévő magyar védettségi applikáció még nem frissült, hogy az hivatalosan is uniós Covid-igazolvánnyá váljon. Sőt, az EU kompatibilis leolvasó alkalmazás (amivel az illetékesek ellenőrzik a védettségi applikáció tartalmát) sem frissült még, vagyis a hozzánk látogató külföldiek applikáción keresztül MÉG nem tudják igazolni védettségüket. Pedig a határidő szerint július elsején el kellett volna a rendszernek indulnia.

Nyomtatva a biztos

Ezek fényében az a legbiztosabb megoldás védettségünk igazolására a határon kívül, Európában, ha az EESZT oldalán kinyomtatjuk az uniós igazolványt. Az igazolást TAJ azonosítóval rendelkezők az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) Lakossági Portálján (https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) keresztül ügyfélkapus hozzáférésükkel bejelentkezve is letölthetik és kinyomtathatják.

Emellett az igazolást papíralapon a kormányablakokban valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen igényelni.

Az igazolás papíralapon így néz ki egyébként:

Az uniós covid-igazolvány egy magyar mintapéldánya. Forrás: koronavirus.gov.hu

Abban az esetben, ha valakinek nincsen utazási szándéka uniós országba, akkor egyáltalán nem szükséges beszereznie a fent említett igazolást. Az utazni vágyóknak azt javasoljuk, hogy az igazolás ellenére az utazás előtt mindenképpen a tájékozódjanak a célország által megszabott aktuális beutazási feltételekről. A tagállamok ugyanis saját hatáskörben speciális beutazási szabályokat határozhatnak meg és nemzeti hatáskörben döntik el azt is, hogy mely vakcinát fogadják el. A célországban érvényben lévő esetleges speciális beutazási szabályokról a www.konzuliszolgalat.kormany.hu honlapon megtalálnak minden információt - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Az uniós Covid-igazolványról még több információ itt érhető el.