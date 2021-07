Elhunyt Kézdi Gábor közgazdász

Kézdi Gábor 1995-től 2017-ig, egészen Egyesült Államokba való költözéséig dolgozott a Közgazdaságtudományi Intézetben. Az intézettel ezután is szoros kapcsolatban maradt barátain, kollégáin és volt tanítványain keresztül. Egy idén írott levelében írta, hogy „az benyomásom, hogy a volt tanítványaim messze felülértékelik az én hatásomat […]. Hajlamosak vagyunk ugye leegyszerűsített ok-okozati sémákban gondolkodni, és így ha van, aki szinte biztosan hatott ránk egy kicsit, bőven túlbecsülhetjük a teljes hatását, és azt is neki tulajdoníthatjuk, ami nélküle is megtörtént volna.”

Horn Dániel, a KTI igazgatója, Kézdi Gábor tanítványa így búcsúzott tőle: Gábor ritkán tévedett, de abban biztos vagyok, az intézet nem olyan lenne, mint most, ha ő nem dolgozott volna itt. Mélységes fájdalommal tölt el, hogy többé már nem beszélhetünk vele, de abban is biztos vagyok, hogy hatását még nagyon sokáig érezni fogjuk - tette hozzá.