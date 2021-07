Úgy tűnik, az AstraZeneca vakcinája sem véd meg sokakat a delta variánssal szemben

A megvizsgált kétszer oltottak 16,1 százalékának szervezetében nem találtak neutralizáló antitesteket a koronavírus delta variánsával szemben az AstraZeneca által kifejlesztett, Indiában gyártott Covishield vakcina esetében egy indiai tanulmány szerint.

A tanulmány azért is érdekes, mert az Európában alkalmazott AstraZeneca és a többek között Indiában alkalmazott és ott gyártott Covishield vakcina meglehetősen hasonlít egymásra, lévén, ugyanaz a cég ugyanazon működési elv szerint fejlesztette ki a kettőt.

Az India Today azt írja, egy friss tanulmány szerint a koronavírus delta variánsával (B1.617.2) szembeni neutralizáló antitestek az esetek 16,1%-ban nem alakultak ki azoknál, akiket két adagnyi Covishield vakcinával oltottak be. Akik csak egy dózist kaptak ebből az oltásból, azoknál 58,1%-ban nem sikerült kimutatni – legalábbis a neutralizáló antitestek jelenléte alapján – a most Európában is terjedő delta variánssal szembeni védettséget.

Ferenci Tamás biostatisztikus június 12-én így nyilatkozott a Portfolio-nak: "eléggé úgy néz ki, hogy az AstraZeneca és az indiai mutáns egy nem túl szerencsés kombináció, az angolok múlt héten kijött első, való életbeli adatai alapján itt már csak 60% körüli a hatásosság, miközben a Pfizer még itt is majdnem 90%."