MNB-alelnök: meghatározó jelentőségű lesz a júliusi kamatdöntésünk a teljes ciklusra

Virág úgy fogalmazott, hogy "az infláció terén most helyzet van" és

kamatemelési ciklusunkkal az inflációt újból az inflációs célnak megfelelő tartományba kívánjuk terelni már 2022 közepére.

A jegybanki alelnök a piaci várakozások orientálása érdekében azt is mondta:

A kamatemelési ciklusunk havi lépésekben halad előre. A mértékeket illetően a júliusi döntésünk bizonyosan meghatározó lesz. Hiba lenne alábecsülni az infláció tartós megemelkedésének esélyét, ezért határozottan és a lehető leggyorsabban lépünk fel az inflációs kockázatokkal szemben.

Az MNB közel 10 év után két hete emelt először kamatot, amelynek során az egyhetes betéti rátát 0,75%-ról 0,9%-ra emelte (és ehhez a szinthez igazította az alapkamatot is) és akkor már jelezte, hogy havi szinten mérlegelik a további kamatemelés szükségességét és annak mértékét. Most ehhez képest talán még erősebb üzenetet küldött Virág a piacoknak azzal, hogy rögzítette: a lehető legggyorsabban akarnak fellépni az infláció ellen, hogy 2022 közepére már "visszatereljék" a 3%-os célhoz, és ehhez valóban havi szintű kamatemelésre készülnek és a júliusban alkalmazott mértéket tekintse majd irányadónak a piac a következő hónapok ütemére nézve is. A határidős kamatpiac hétfő reggel 3 hónapos távra mintegy 60 bázispontos (1,5%) további emelést árazott, azaz havi szinten kb. 20 bázispontot, 6 hónapos távra csaknem 100 bázispontot (1,85%), azaz havi szinten 15-20 bázispont körüli mértéket. Ezekre az árazásokra lehet majd irányadó az, ahogy júliusban újra döntést hoz az MNB Monetáris Tanácsa.

Virág Barnabás úgy vélte, hogy "az elmúlt csaknem egy évtizedben történelmi döntés volt a Növekedési hitelprogram elindítása, a devizahitelek kivezetése vagy épp a koronavírus-járvány időszakában a magyar gazdaság számára juttatott közel 9700 milliárd forint". Kijelentette, hogy a gazdaság újraindult, és a helyreállás várhatóan gyors lesz. Magyarországnak "a sikeres oltási programmal és a korábbi nyitással megnyert minden egyes hónap az idén közel 1 százalékpontos GDP-többletet jelenthet. Ha a világban sikerül elkerülni egy súlyosabb negyedik hullámot, akkor a magyar gazdaság az idén 6 százalék körüli növekedést fog elérni, ami európai összevetésben is dobogós hely lenne" - mondta.

Beszélt arról is, hogy bár Magyarországon 2001 óta működik az inflációs célkövető monetáris politika, csak a 2010-től kibontakozó költségvetési fordulat teremtette meg a lehetőségét, hogy az MNB 2013 után igazán ilyen politikát folytathasson. "Az eredmények jöttek is, a 2001 és 2016 közötti időszak alig mintegy harmadában találkozott az infláció a jegybank céljával. 2017 januárja óta ez az arány közel 90 százalék, 53 hónapból 47-ben a jegybanki toleranciasávon belül alakult a hazai infláció."

A gazdasági növekedésről az alelnök elmondta, hogy az a koronavírus miatti válságot megelőző években stabilan 4 százalék felett alakult, miközben a potenciális növekedésre adott becslések ma 3,5 százalék körül vannak. "Mindezt teljes foglalkoztatáshoz közeli munkapiaccal, historikusan magas beruházási rátával, a már említett cél körüli inflációval és egyensúlyközeli folyó fizetési mérlegegyenleggel értük el" - szögezte le.

Hozzátette, hogy "a második világháború óta első alkalommal sikerül gazdasági válságot úgy átvészelnünk, hogy közben a GDP-visszaesésünk ellenére, relatív fejlettségben sikerült közelebb lépnünk az EU-átlag és azon belül Ausztria gazdasági fejlettségéhez. Hitelpiacaink európai összevetésben is kimagaslót nyújtottak, nagyban hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez. GDP-arányosan a rendszerváltás óta nem jött létre annyi új beruházás, mint 2020-ban."

Virág Barnabás mindazonáltal leszögezte: ahhoz, hogy az előttünk álló évtizedben is fenntartható maradjon a felzárkózás, "a 21. századot meghatározó digitális és zöldforradalomban is meg kell majd állnunk a helyünket".

Az államadósságról szólva kijelentette: jelenleg a ráta 80 százalék felett alakul, "ahonnan a következő negyedévekben ismét csökkenésnek indul."

Az MNB-ben azt gondoljuk, hogy a költségvetési egyensúly gyorsabb helyreállításával most jó esélyünk van arra, hogy a régióval szemben az államadósság terén fennálló történelmi hátrányainkat jelentősen szűkítsük

- fűzte hozzá.

A jegybank vezetése és a kormány között a 2022-es költségvetés 5,9%-ra tervezett deficitje miatt hetek óta a külvilág számára is éles konfliktus látszik, erre emlékeztetett Virág Barnabás utolsó idézett kijelentése is.

Címlapkép forrása: Portfolio