Oxigénhiánnyal küzd az ország, ahol megint berobbant a koronavírus-járvány

Indonézia kormánya elrendelte az orvosi célú oxigéngyártás priorizálását, mivel a koronavírus-járvány felfutásával egyre több városban hiány van az oxigénpalackokból – számol be a hírről a BBC

Egyre nagyobb nyomás alatt vannak az indonéz kórházak, a kapacitáskorlátaikat mutatja, hogy az egyik kórház jelentése szerint 63 beteg halt meg, mivel egyre fogy az oxigénkészlet.

Az országban napi szinten jelenleg több mint 25 ezer új esetet jelentenek. A lap szerint a felfutó esetszámok oka a megnövekedett utazások száma, illetve a delta variáns egyre gyorsabb terjedése az országban.

Hétfőn két bandungi kórház is jelezte, hogy kifogytak az oxigénből, emiatt nem tudtak új betegeket felvenni a kórházba, akik sürgősségi ellátásra szorultak. Nemcsak az oxigénből, hanem a férőhelyekből is kezdenek kifogyni az indonéz kórházak, a hétvégén több kórházban is kénytelenek voltak elhajtani betegeket, mert nem tudták hol elhelyezni őket, megint máshol a kórházon kívül állítottak fel egészségügyi sátrakat.

Az indonéz egészségügyi minisztérium, látva az oxigénproblémát arra kérte az oxigénpalackokat gyártó cégeket, hogy fókuszáljanak az orvosi oxigén gyártására, az embereket pedig arra kérték, hogy ne halmozzák fel otthon az oxigént.

Jakartában május eleje óta megtízszereződött a napi temetések száma és sajnos nagyon sok egészségügyi dolgozó is belehal a koronavírusba, annak ellenére, hogy többségük már be van oltva.

A cikk megjegyzi, hogy Indonéziában leginkább a kínai Sinovac vakcinával oltottak, a szakértők jelenleg egy harmadik oltás beadásának szükségességét latolgatják.

Múlt héten Jáva és Bali szigetén is új lezárásokat jelentettek be a vírusfelfutás miatt. Keddtől pedig az országba csak a teljesen beoltott külföldieket engedik be, akik emellett negatív teszttel bírnak. További szigorítás, hogy a külföldről érkezőknek nyolc napot kell karanténban tartózkodniuk, ha Indonéziába utaznak.

