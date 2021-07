Tovább drágult az élet Magyarországon? A héten kiderült

Áprilisban és májusban 5% felett volt az áremelkedés éves üteme, a júniusi áremelkedést pedig a héten ismerjük meg, csütörtökön teszi ugyanis közzé a Központi Statisztikai Hivatal a friss inflációs számokat. A héten ezen kívül egyéb adatok is érkeznek, például a turisztikai szektor májusi adatai és a héten érkeznek, amelyek azt mutatják majd, hogy az újranyitásnak volt-e hatása a szálláshelyekre.

Hétfőn idehaza nem várunk nagy fejleményt, és külföldön se a mai nap lesz a legizgalmasabb. Amikor ez a cikk megjelenik, akkor már ismerni fogjuk a kínai szolgáltatószektor júniusi beszerzésimenedzser-indexét, ezen kívül pedig a francia gyáripari adatok lehetnek érdekesek.

Kedden már nálunk is beindul az adatközlés, a rendszeresen ismétlődő eseményeken kívül kiskereskedelmi statisztikák érkeznek májusból. Ezen kívül Németországban közlik a májusi gyáripari megrendelések adatait, az eurózónából pedig kiskereskedelmi statisztikákat ismertetnek.

Szerdán az MNB ismerteti a nemzetközi tartalékok júniusi alakulását, valamint értékpapírstatisztikákat is közzétesz a jegybank. Kétségkívül a szerda lesz a legizgalmasabb nap idehaza, hiszen még ipari adatok is érkeznek, valamit látni fogjuk, hogy a kereskedelmi szálláshelyek májusi forgalmán meglátszik-e már a nyitás. Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság frissített gazdasági növekedési előrejelzését, nem lenne meglepő, ha a korábbi előrejelzéseit felfelé módosítaná a tagállamokra. Aznap még egy Fed-jegyzőkönyv is érkezik.

Csütörtökön érkezik a bevezetőben már említett inflációs adat, ezen felül viszont nem lesz túl mozgalmas a nap, az Egyesült Államokban a szokásos heti segélystatisztikák lehetnek érdekesek. Pénteken viszont ismét mozgalmasan alakul a nap, megismerjük az államháztartási bevételek és kiadások júniusi alakulását, de még előtte érkeznek külkereskedelmi adatok. Külföldön a kínai infláció érdemel figyelmet.

Címlapkép: Getty Images