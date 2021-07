Már ma új maszkviselési részletszabályok jönnek

Ma újabb részletszabályok jönnek a maszkviselési kötelezettségről azok után, hogy szombat óta az általános kötelezettséget eltörölte a kormány - hangzott el a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs 4. ülését követő sajtótájékoztatón.

Érdemi dolgokról tudtunk döntést hozni, amiket vagy felterjesztünk a kormánynak, vagy meg is jelennek a közlönyben - kezdte Novák Katalin. Minden ülésen, így most is a járványügyről hallgattunk meg egy tájékoztatást. Mivel Magyarország elérte az 5,5 millió első oltottat, ezért a járványügyi korlátozások jelentős részét megszüntettük - emlékeztetett. Ennek köszönhetően szinte már sehol sem kötelező a maszk - emelte ki. A múlt heti döntések szerint az egészségügyi és szociális intézményekre vonatkozó maszkhasználati szabályokat a felelős miniszter határozza majd meg.

A mai napon várhatóan meg is jelennek az ezzel kapcsolatos szabályok. Ezek lényege, hogy főszabály szerint a látogatóknak az egészségügyi és szociális intézményekben kell majd maszkot hordaniuk

- részletezte.

"Az ott dolgozóknak, ahol találkoznak látogatókkal, kell hordani maszkot, de a munkavégzés területén, például a pihenő helyiségekben nem kell maszkot használni" - tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy általánosságban most már fellélegezhetünk, szerinte a harmadik hullám lecsengését követő szakaszban vagyunk. Azt is megjegyezte, hogy mindenki fontolja meg, hogy felveszi-e az oltást, aki eddig még nem tette. Más, új körülmény nincs a járványhelyzetben - mondta.

Ezt követően a politikus arról számolt be, hogy négy konkrét intézkedésről döntöttek, a javaslatokat a kormány elé terjesztették.

Turán, Tarpán, Komlón és Edelényben fejlesztenek sportlétesítményt a közösségi élet újraindítása érdekében. Ezek részben közösségi központhoz kapcsolódó beruházások - folytatta.

A tao-keret visszaállítását javasoltuk a kormánynak (100 milliárd forintról 125 milliárd forintra emelik), a kormány támogatta ezt a lépést és az erről szóló döntés ma meg is jelenik.

Az elvitelre és házhozszállításra vonatkozó kedvezményes áfakulcs július végéig él. Ez már korábban ismert rendelet volt - emlékeztetett.

Arról döntött az operatív törzs, hogy - mivel a kormány támogatja ezt - az idei évben a fővárosiaknak az egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás megerősítése érdekében 10 milliárd forint plusz forrást juttat. Ez szinte minden budapesti kerületet érint.

Ezek már jól megtervezett projektek, ehhez adja most a plusz pénzt a kormány - részletezte.

