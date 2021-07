Gulyás Gergely elárulta: napok óta csak oltatlan emberek haltak meg a vírus miatt

A szerda délutáni Kormányinfó központi témája volt az aktuális járványhelyzet és a negyedik hullámmal kapcsolatos várakozások.

Alapvetően jó híreket lát a kormány aktuálisan a járványügy területén, azonban vannak viharfelhők az égen - így lehet összefoglalni a kormányzati várakozásokat a járványkilátásokat illetően a Kormányinfó alapján.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszer itt azt is bejelentette, hogy

napok óta olyan betegek hunynak el, akik nem voltak beoltva.

Központi téma volt a negyedik hullám esélye. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy jó eséllyel lesz idehaza is negyedik hullám, a delta variáns terjedése miatt. Ezért arra figyelmeztetett, hogy akik nem oltatták be magukat, azoknál még súlyosabb is lehet a fertőzés, mint korábban.

Azt is elárulta, hogy vannak most is a kormány birtokában járványmatematikai modellek és ez alapján a 2. járványhullám legmagasabb pontját sem fogja elérni az új hullám, a 3. hullámét pedig végképp nem. Kevesebb ugyanis a potenciális fertőzött az oltottak magas száma miatt.

Az egészségügyi ellátórendszer minden további nélkül kibírja az újabb hullámot. Nem kell ezért újabb korlátozó intézkedésekre számítani, mint ami a 2. vagy a 3. hullám esetén volt.

Lehet, hogy odáig vissza kell menni, hogy csak a védettségi igazolvány jogosít majd bizonyos helyekre belépésre

- vetítette előre egy másik kérdésre Gulyás Gergely. A védettségi igazolvány már egyre kevesebb helyre kell múlt szombattól a friss szabályok értelmében: