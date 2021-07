Harmadik oltást sürget Karácsony Gergely, de egyelőre úgy tűnik, nincs áttörés

Folynak a vizsgálatok - mindössze ennyi választ kapott Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere Pintér Sándor belügyminisztertől arra a levélre, amit a miniszterelnöknek címzett a harmadik oltás szükségességéről.

Rengeteg ember keres meg engem és a kollégáimat, hogy elmondják, félnek, hiszen a Sinopharm vakcinája után semmilyen védettség nem alakult ki a szervezetükben - írja Karácsony. Egyre nyilvánvalóbb, hogy más országokhoz hasonlóan itthon is felül kell oltani a kínai vakcinával oltottakat, mert nem alakít ki megfelelő védettséget - közölte. Karácsony hangsúlyozta:

A belügyminiszter most azt ígéri, hogy a vizsgálataik eredményét nyilvánosságra hozzák, de ennek egyelőre semmi jele, pedig az időben cselekvés most is életeket menthet.

Kiemelte: ma a Fővárosi Idősügyi Tanáccsal egyeztettem, ők is aggodalmukat fejezték ki, hiszen őket is rendszeresen keresik meg az érintettek. Az ő kérésükre is úgy döntöttünk, hogy újabb regisztrációs lehetőség nyílik, ismét 1000 tesztet fogunk biztosítani a 60 év felettieknek. Jelentkezni ezen az oldalon lehet holnap reggel 8 órától. A helyszínekről érdemes az önkormányzatok honlapján tájékozódni. Karácsony szerint

Mindannyiunk érdeke, hogy ne robbanjon be egy esetleges negyedik hullám.

