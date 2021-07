Lassan, de megállíthatatlanul terjed a digitalizáció a mezőgazdaságban

A gazdaság hajtómotorjai az innovatív megoldások, az agráriumban is így van ez. A szektor fejlesztése és az agrárdigitalizáció elterjedése nélkül nem működhet jól a jövőben a mezőgazdaság. Mindebben az agrár startupoknak is komoly szerepe lehet – hangsúlyozta a Portfolio-nak Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Mennyire kell meghatározó legyen a digitalizáció az agráriumban?

Győrffy Balázs: A világban új ipari-technológiai, és főként digitális forradalom zajlik, amelynek egyik jelentős terepe az agrárium. Egy olyan tradicionális agrárország, mint a mienk – a maga természeti és humán erőforrásaival – nem engedheti meg magának, hogy kullogjon az események után. Ugyan általánosságban még alacsony az ágazat digitalizációs szintje, de a NAK részéről folyamatosan dolgozunk azon, hogy az új technológiák minél nagyobb számban és minél több szélesebb körben váljon elérhetővé.

Miben jelent előrelépést a digitalizáció?

Míg egy-egy csúcskategóriás mobiltelefon, tévé alapvetően a szórakozást szolgálja, addig az agráriumban versenyképességről, hatékonyságról, kőkemény forintokról van szó. De továbbmegyek: élelmiszerbiztonságról, a földek fenntartható használatáról is, globális élelmezési és környezeti kihívásokról. Gondoljunk bele, a világ lakosságnövekedésével a jelenlegi élelmiszer-mennyiség duplájára lesz szükség szűk harminc éven belül.

Ezzel párhuzamosan a klímaváltozás okozta problémákra is reagálnunk kell, hiszen az a termelési feltételeket is erősen befolyásolja.

Az újszerű megoldásokból adódó hatékonyságnövekedés több elemből áll össze: a termelés szintjén nőhet az inputanyagok és a természeti erőforrások felhasználásának hatékonysága, nőhet a hozam, és javulhat a minőség, kevesebb lehet a melléktermék és a hulladék. Csökkenhetnek a termelés kockázatai, és az üzem szintjén javulhat a technológiai és vezetői döntések hatékonysága. A termékpályák szintjén nézve pedig csökkenhet az értékesítési kockázat.

Milyen tényezők befolyásolják az agrárium fejlődését?

Az elavult módszerek alkalmazása miatt egy technológiai szakadék alakult ki a mezőgazdaságban. A korábbi tradíciókhoz, bevett szokásokhoz ragaszkodás azonban – a változó körülmények ismeretében – hosszú távon nem jövedelmező. Azok a jellemzően közepes és nagyobb gazdaságok, akik már felismerték a digitalizációban rejlő lehetőségeket, fokozatosan vezetik be a digitális megoldásokat, és évek óta fejlesztik a rendszerüket. Ezzel kevesebb veszteséggel, a költségek csökkentésével termelnek, nagyobb kiszámíthatósággal és profittal.

A digitalizáció terjedése az agráriumban lassabb folyamat,

ráadásul eddig csak kisebb mértékben voltak olyan támogatások, amelyek ezeknek a rendszereknek a bevezetését ösztönözték. Szerencsére – ami a kormányzat előrelátását is mutatja – a precíziós gazdálkodás kialakítására, fejlesztésére jelentős mértékű források állnak rendelkezésre.

Az agrárium Európa-szerte elöregedőben van, elodázhatatlan a generációváltás. A modernizáció bevonzhatja a fiatalokat?



Fontos szempont az is, hogy a magasabb fokú digitalizáció divatosabbá teheti a mezőgazdaságot a pályaorientáció elején járó fiatalok számára, elősegítve ezzel a generációváltást, a szektor utánpótlását. A mezőgazdaság soha nem volt „divatszakma”, de az újszerű megoldások számos fiatalt vonzhatnak az ágazathoz. Meghatározó az is, hogy ne az a régi kép legyen a fejükben, azaz hogy kapálni kell, poros, fülledt levegőjű traktorokban ülni – a magyar mezőgazdaság is már jócskán túlhaladta a régi technológiákat. Ezentúl meggyőződésünk, hogy a szektor digitalizációs szintjének növelésében óriási szerepet kapnak a legmodernebb technológiákat felvonultató agrár startup cégek, amelyek szakmai támogatásában messzemenőkig elkötelezettek vagyunk.

Hogyan épülhetnek be az innovációk a gazdálkodók tevékenységébe?

Az innováció bevezetésére nem kötelezhetjük a gazdálkodókat. Azonban a globális népességnövekedésből adódóan a minőségi élelmiszer hiánya, vagy a vízkészletek csökkenése, valamint a kiszámíthatatlan időjárási körülmények indokolják, hogy a korábbi technológiáikhoz ragaszkodást – versenyképességük és hatékonyságnövelés céljából – felülbírálják a gazdálkodók.

A mezőgazdasági termelők jövedelmének növeléséhez egyenes út a digitalizációs folyamatok bevezetése, elterjedése.

A modern technológiai szolgáltatások és termékek fel fogják lendíteni a mezőgazdasági értékláncot. Abban hiszünk és a tapasztalatok is azt mutatják, hogy gyakorlatban kell bemutatni a gazdálkodóknak az új megoldások által nyújtott lehetőségeket, ami nagyban segíti ezek további terjedését.

Mit tesz a NAK ennek a folyamatnak az érdekében?

A mi feladatunk abban van, hogy az agrárium mai problémáira ne csak rávilágítsunk, hanem újszerű gondolkodással megoldásokat szállítsunk. Létrehoztunk egy agrár startup programot, ahol a legnagyobb piaci szereplők közreműködésével fejlesztjük a hazai kisvállalkozásokat, startupokat. Innovációs programunkban, a NAK TechLab-ban az új technológiák kifejlesztésén túl, az új megoldások gazdákhoz való eljuttatását is kiemelt feladatunknak tekintjük. Az eddigi tapasztalatok nagyon pozitívak több olyan magyar fejlesztés is elindult, ami alátámasztja a programunk létjogosultságát, ezért továbbra is támogatjuk a startupokat; közösen dolgozunk velük annak érdekében, hogy a digitalizációs törekvések előre mozduljanak. Ezek a megoldások, fejlesztések valós hatást fejtenek ki; gazdasági előnyöket produkálnak, elősegítik a hatékonyságnövelést.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szeptemberben induló, az agrárdigitalizáció fellendítését segítő nagyvállalat – startup együttműködési programjára augusztus 15-ig lehet jelentkezni.

A téma iránt érdeklődők 2021. november 24-én egy olyan, a NAK által szervezett konferencián is részt vehetnek, amely kifejezetten agrárdigitalizációval foglalkozik. A NAK TechLab működésének elmúlt három évben született kézzel fogható eredményeit, valamint a jelent és jövőt érintő agtech trendeket az AGTECH SUMMIT 2021 eseményen mutatják be széles körben. Az esemény kiemelt célja, hogy szakmai előadásokkal és gyakorlati bemutatókkal szemléltesse az agrárium legfontosabb fejlesztéseit, illetve átfogó képet adjon a szektor jövőjéről.

