Megszólalt Szlávik János a delta variánsról, aggasztó dolgokat mondott

Szlávik János szerint a nyári utazgatások miatt Magyarországra is nagyobb számban hurcolhatják be az emberek a delta variánst.

Az infektológus a TV2 Mokka című műsorában beszélt arról, hogy mivel az országok nyitva vannak, könnyen bejuthat hazánkba is az Európában sok megbetegedést okozó delta variáns.

Ami aggasztóbb, hogy Szlávik szerint vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint a negyedik hullám nagyobb lesz, mint a harmadik volt. Azt ugyanakkor hozzátette, hogy bár a delta variáns könnyebben terjed, úgy tűnik, hogy nem súlyosabb – idézi a Bors a szakértő szavait.

Szlávik úgy véli, hogy aki megkapta mindkét oltását, az viszonylag biztonságban tudhatja magát ezzel a mutánssal szemben, ami inkább az oltatlanokra jelenthet veszélyt.

A jelenlegi oltások is hatékonyak a deltával szemben, de folyamatban van a továbbfejlesztésük, akár még az idén rendelkezésünkre állhatnak még hatékonyabb oltások – mondta az infektológus, aki hozzátette, hogy ugyan már több mint 5,5 millióan be vagyunk oltva, de nagyobb biztonságban lennénk, ráadásul a 4. hullámot is elkerülhetnénk, ha még legalább 3 millióan megkapnák mindkét oltásukat - idézi a lap.

