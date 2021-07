Újabb fény derítettek a kutatók arra, miért okoz ritka esetben vérrögöket az AstraZeneca

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Kanadai kutatók egy friss tanulmányban azt állítják, meghatározták az emberek vérében lévő kulcsfontosságú antitestek által megcélzott aminosavak körét, ezzel is közelebb kerülve annak kiötléséhez, mi okozza az AstraZeneca vakcinája után néhány esetben a vérrögképződést – számol be a hírről a The Wall Street Journal.