Ez aztán a fájdalmas meglepetés: újabb rekord a magyar inflációban!

Júniusban új nyolc és féléves csúcsra, 5,3%-ra emelkedett az infláció az előző havi 5,1%-ról – közölte a KSH csütörtök reggel. Előzetesen enyhülésre lehetett számítani, azonban az adat rácáfolt az elemzői várakozásokra, a jelek szerint nem csillapodik az árnyomás. Ez pedig az MNB júniusi kamtemelését és a további tervezett szigorítást is alátámasztja.

Utoljára 2012 végén volt a mostaninál magasabb az éves infláció, de ezt már az áprilisi és a májusi adatra is el lehetett mondani. A szakemberek előzetesen arra számítottak, hogy a tavaszi megugrás után nyárra enyhül majd az áremelkedési ütem, azonban a jelek szerint az adat rácáfolt ezekre a várakozásokra.

A Portfolio előzetes elemzői felmérésében a legmagasabb előrejelzés 5,3% volt, a prognózisok mediánja pedig 4,9%-ra jött ki, vagyis

a közölt adat egyértelműen meghaladta a várakozásokat.

Vagyis a jelek szerint igazuk lett azoknak a szakértőknek, akik arra figyelmeztettek, hogy a májusi adatban még nem látszott a gazdaság újranyitásának hatása, ennek első jelei most jelentek meg. Erre utal például a szolgáltatások jelentős havi áremelkedése, ami részben az ingyenes parkolás megszűnésére vezethető vissza, de az éttermi szolgáltatások átlagon felüli áremelkedése is arra utal, hogy a járványhelyzet elmúlásával beindultak az átárazások.

Középtávon az lehet a legfontosabb kérdés, hogy ezek az átárazások meddig tartanak és mennyire lesznek erősek. A szakértők szerint júliustól a bázishatás miatt csökkenés jöhet az inflációban, de így is 4% felett maradhat a ráta, majd ősszel újra megközelítheti, akár meg is haladhatja az 5%-ot.

A KSH beszámolója szerint egy év alatt az élelmiszerek ára 3,2, ezen belül az étolajé 25,5, a margariné 8,2, a tojásé 7,8, a liszté 7,7, a munkahelyi étkezésé 7,6, az éttermi étkezésé 6,1%-kal emelkedett, a sertéshúsé 5,6%-kal csökkent. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 12,2, ezen belül a dohányáruk 19,7%-kal drágultak. A tartós fogyasztási cikkekért 3,7%-kal kellett többet fizetni, ezen belül az új személygépkocsik 9,2, a szobabútorok 7,5%-kal kerültek többe. A járműüzemanyagok ára 24,2%-kal magasabb lett. A szolgáltatások 3,8, ezen belül a lakásjavítás és -karbantartás 10,1, az üdülési szolgáltatások 7,3%-kal drágultak.

Májushoz képest a fogyasztói árak átlagosan 0,6%-kal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) árának 2,6%-os csökkenése következményeként – ez utóbbi csoport nélkül számítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,3%-kal nőtt. Az élelmiszereken belül a baromfihús 2,6, az éttermi étkezés 1,3, a sertéshús 1,1, a péksütemény 1,0, a liszt, illetve a vaj és vajkrém 0,9%-kal drágult, míg a száraztészta, valamint a bolti kávé egyaránt 1,2, a párizsi és kolbász pedig 0,7%-kal olcsóbb lett. A lakásjavító és karbantartó cikkek 2,3%-kal többe, a járműüzemanyagok 0,3%-kal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások 2%-kal drágultak, ezen belül – a közterületi parkolás ingyenességének megszűnése hatására – az autópályadíj, illetve a gépkocsikölcsönzés, parkolás díja 33,9, a belföldi üdülési szolgáltatásoké 5,1%-kal lett magasabb.

Áralakulás (2021. jún., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,1 3,2 Szeszes ital, dohány -0,1 12,2 Ruházkodás 0,3 1,2 Tartós fogy. cikk 0,4 3,7 Háztart. energia 0,0 0,4 Egyéb cikk, üzemanyag 0,1 10,4 Szolgáltatások 2,0 3,8 Fogyasztói árindex 0,6 5,3 Maginfláció 0,6 3,8 Nyugdíjas infláció 0,4 4,6 Forrás: KSH, Portfolio

A most megjelent adat alátámasztja az MNB júniusban kezdett kamatemelési ciklusának szükségességét. A jegybank a múlt hónapban 0,9%-ra emelte az alapkamatot és az egyhetes irányadó rátát is. Az utóbbi napokban pedig a jegybank fogadkozik, hogy a július 27-i ülésen folytatódik a szigorítás, sőt meghatározó lesz a kamatemelés mértéke a jövőre nézve. Ezzel valószínűleg arra próbálnak utalni, hogy a júliusihoz hasonló ütemű kamatemelés jöhet majd a következő hónapokban is. A forint szempontjából kettő hatása lehet a friss inflációs adatnak: egyrészt a magas infláció rossz hír a deviza számára, másrészt viszont ez erősítheti a kamatemelési várakozásokat, ami miatt akár erősödhet is a forint.

