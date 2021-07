Fájdalmas árrobbanás rázza meg Magyarországot, megszólaltak az elemzők is

Vélhetően júniusban elértük az idei évi csúcspontot az infláció tekintetében, ami így jelenleg továbbra is 2012 vége óta nem látott rekordot jelent. Ami a havi alapú inflációt illetti, a 0,6 százalékos áremelkedés szintén magasnak mondható, vagyis az alacsony bázis mellett a jelenlegi alapfolyamatok is gyorsítják az inflációs mutatót. Szintén gyorsult a maginfláció is, ami szintén arra utal, hogy nem csak a volatilis tételek áralakulása befolyásolta az inflációt – írja Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza, aki hajszálpontosan eltalálta a júniusi drágulás mértékét.

A részletes adatokat nézve az élelmiszerek inflációja 3,2 százalékra gyorsult, melyben az éttermi étkezés több mint 6 százalékos éves bázisú drágulásának is jelentős szerepe van. Szintén az újranyitáshoz köthető, hogy a szolgáltatások inflációja rendkívüli mértékben megugrott. A 3,8 százalékos év/év adat az üdülési, közlekedési, kulturális és szabadidő szolgáltatások jelentős drágulásával magyarázható.

Ez visszaigazolja azon várakozásunkat, hogy az újranyitás valós árhatásait a májusi infláció még alig ragadta meg, ezzel szemben a júniusi adatban már tetten érhető ez a hatás

– mutat rá Virovácz Péter.

Ami a többi termékkört illeti, a járműüzemanyagok inflációs hatása az emelkedő bázis miatt némileg mérséklődött, ugyanakkor a tartós fogyasztási cikkek esetében továbbra is gyorsuló inflációval szembesülünk. Ezen belül is elsősorban a tartós háztartási cikkek inflációjának emelkedése volt a meghatározó. Ez párhuzamba hozható a globális termékhiánnyal melyet az ellátási és szállítási láncok akadozása okoz, és a beszerzési és logisztikai költségek emelkedésével komoly költségnövekedést jelent a termelőknek. A gyártók pedig egyre inkább érvényesítik áraikban az emelkedő költségeket – foglalja össze a helyzetet az ING közgazdásza.

Virovácz kiemelte: a júniusi inflációs adat jelentősen felülmúlta az MNB várakozását is (5,3% vs. 4,9%), ami Virág Barnabás alelnök szavaiból kiindulva könnyen lehet, hogy a nagyobb léptékű kamatemelés felé mozdítja a jegybanki döntéshozókat a júliusi ülésen.

Véleménye szerint a mai adattal megnőtt annak a valószínűsége, hogy júliusban ismét 30 bázisponttal, 1,2 százalékra emeljék az alapkamat és az egyhetes betéti kamat mértékét. Különösen érdekes lesz figyelni tehát a jegybanki kommunikációt a következő napokban, amelynek a forint elmúlt napokban mutatott gyengélkedése is aktualitást adhat. Ez utóbbi is inkább abba az irányba terelheti a monetáris politikai döntéshozókat, hogy esetlegesen a piaci várakozást felülmúló kamatemelést hajtsanak végre három hét múlva – hangsúlyozta a közgazdász.

Az előző hónapban 15 bázisponttal emelte a kamatot az MNB, a mai inflációs adat után a közgazdászok már úgy vélik, hogy ennél nagyobb szigorításokra lesz szükség.

Suppan Gergely, a TakarékBank vezető közgazdásza azt emelte ki, hogy

az igencsak erősödő árnyomást tükrözi, hogy a maginfláció is bőven a várakozások fölé, 3,8%-ra gyorsult.

Az adatok alátámasztják, hogy szükséges volt a kamatemelési ciklus elindítása, ráadásul még számos felfelé mutató kockázatot jelentenek a nyersanyagárak másodkörös hatásai, az újranyitás miatt felrobbanó kereslet, amit a kínálat lassabban tud követni, a munkaerőhiány miatt várhatóan érdemben megugró bérek.

Az inflációban ugyanakkor hangsúlyosan jelen vannak egyszeri tényezők is, mint a dohánytermékek jövedéki adóemelése, ami önmagában 1,2 százalékponttal növeli az inflációt, az idei év végétől jövő áprilisig pedig két lépésben ugyanennyivel vissza fogja húzni az inflációt, ezért a jövő év közepére már visszatérhet az infláció a 3% cél közelébe. Ugyanígy egyszeri tétel az üzemanyagárak tavaly április-májusi extrém alacsony bázisa. Mivel a tavalyi nyári hónapokban az üzemanyagárak már feljebb kerültek, bázishatás miatt már kevésbé fogja felfelé húzni az inflációt, ami így az infláció mérséklődése irányába hat. Ugyanakkor az előbb említett kockázatok hosszabb távú hatással járhatnak – összegezte a helyzetet Suppan.

Szerinte a következő hónapokban bázishatások miatt némileg csökkenhet az infláció, de így is 5% közelében maradhat. Ezért az idei inflációs várakozásunkat érdemben, 4,6%-ra emeltük a tavalyi 3,3%-ot követően, míg jövőre a számos bázishatás miatt 3,2%-ra mérséklődhet az infláció – prognosztizálja a TakarékBank.

Ami az ING idei évi inflációs előrejelzését illeti, mivel az adat megfelelt a várakozásuknak, továbbra is fenntartják az idei év egészére vonatkozó 4,5 százalékos prognózisunkat. Ez azt jelenti, hogy a következő hónapokban enyhülhet az infláció, ám a bázishatások következtében az év vége felé ismét 5 százalék felett alakulhat az áremelkedés éves üteme.

Suppan úgy véli, hogy

az inflációra mindazonáltal a számos felfelé mutató kockázat miatt nem zárható ki, hogy az év hátralevő részében is magasabb marad

Szerinte kiemelten szükséges figyelni a szolgáltatói árak, valamint a maginfláció alakulását. Az év elején mérsékelte az inflációt a sertéspestis következtében elszálló sertéshúsárak kiesése a bázisból, valamint a sertéshúsárak csökkenése.

Ezzel szemben a tavalyi év elejéhez képest lényegesen gyengébb forint erősítheti az inflációt

Ez látszik a tartós fogyasztási cikkek esetében, az új autók árának emelkedését azonban a lényegesen magasabb műszaki tartalom is befolyásolja, azonban a faárak elszállása már érezteti hatását a bútorárakban is. A lakbérek és más piaci szolgáltatások árnövekedése jelentősen lefékeződött, sőt a fővárosban átmenetileg csökkent is.

Suppan rámutatott: az üdülési szolgáltatások árait jelentősen mérsékelték a járvány második hulláma miatt meghozott újabb utazási korlátozások és az idegenforgalom ismételt zuhanása, míg a korlátozások feloldása miatt érdemi árnövekedésre lehet számítani, ami már megjelent a júniusi adatokban.

